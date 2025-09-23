Language
    तेज रफ्तार में रेड लाइट जंप करने के दौरान पलटा ई-रिक्शा, हादसे में एक छात्रा की मौत और तीन घायल

    By mohammed saqib Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 06:48 PM (IST)

    दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में एक तेज रफ्तार ई-रिक्शा रेड लाइट जंप करते हुए पलट गया। इस हादसे में एक नाबालिग छात्रा की मौत हो गई जबकि दो अन्य छात्राएं और एक व्यक्ति घायल हो गए। Delhi Police ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर ई-रिक्शा जब्त कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    ई-रिक्शा चालक की लापरवाही से स्कूली छात्रा की हुई मौत।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पहाड़गंज इलाके में ई-रिक्शा चालक की लापरवाही से एक नाबालिग स्कूली छात्रा की मौत हो गई, जबकि दो अन्य छात्राएं व व्यक्ति घायल हो गए।

    आरोपी ई-रिक्शा चालक को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी पहचान मोतिया खान चौक, पहाड़गंज के दिलीप के रूप में हुई है। पुलिस ने उसका ई-रिक्शा भी जब्त कर लिया है।

    उपायुक्त निधिन वल्सन के मुताबिक, 22 सितंबर को पहाड़गंज पुलिस चौकी के सामने पहाड़गंज चौक पर एक सड़क दुर्घटना की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची।

    एक व्यक्ति और तीन नाबालिग स्कूली छात्राओं को अस्पताल ले जाया गया, जहां सिर में गहरी चोट लगने और अधिक खून बहने के कारण एक छात्रा को मृत घोषित कर दिया गया।

    पुलिस को दिए बयान में घायल व्यक्ति ने बताया कि वह सुबह लगभग 7:30 बजे एक ई-रिक्शा में बैठे थे, जिसमें तीन स्कूली छात्राएं पहले से बैठी थीं।

    चालक लापरवाही और तेज गति से ई-रिक्शा चला रहा था और बिना देखे लाल बत्ती पार करने लगा। इसी दौरान पहाड़गंज चौक के पास सामने से आ रहे वाहन के टकराने से बचाने के चक्कर में ई-रिक्शा पलट गया और चोरों गंभीर रूप से घायल हो गए।

    मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी चालक दिलीप को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है।

