व्यवसायी को जेल में बंद बदमाश के नाम से धमकी, एक करोड़ रुपये की रंगदारी भी मांगा, आरोपियों को पकड़ने में पुलिस नाकाम

पूर्वी दिल्ली के जफरबाद इलाके में एक व्यवसायी से एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई है। मंडोली जेल में बंद विक्की पहलवान के नाम पर धमकी दी गई है। बदमाशों ने शोरूम पर पर्ची चिपकाकर रंगदारी मांगी जिसकी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है लेकिन पुलिस अभी तक आरोपियों को पकड़ने में नाकाम रही है।

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। उत्तर पूर्वी जिले में बदमाश निडर हैं। दिल्ली पुलिस यह दावा कर रही है कि राजधानी में ऑपरेशन आघात और कवच चलाकर बदमाशों को कसने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बदमाशों पर इन कार्यों का कोई अंतर नहीं है। मंडोली जेल में एक बदमाश के नाम पर जफरबाद पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक करोड़ रुपये के एक व्यवसायी से प्रकाश में आया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पिछले कुछ महीनों में, कई मामलों की सूचना दी गई है जब गैंगस्टर्स ने स्लिप शोरूम और कार्यालय को फेंक दिया और जबरन वसूली के लिए कहा। लेकिन इस मामले में, बदमाश एक करोड़ रुपये के जबरन वसूली के रूप को चिपकाकर शोरूम में चले गए हैं।

पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर की गई है, लेकिन पुलिस बदमाशों को पकड़ने में सक्षम नहीं है। पीड़ित नासिर अली की शिकायत पर, जाफाराबाद पुलिस स्टेशन ने जबरन वसूली सहित कई वर्गों में मामला दर्ज किया है। नासिर मोहनपुरी क्षेत्र में मिनी मठ नामक एक कपड़े का शोरूम चलाता है। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि 18 सितंबर की रात को शोरूम बंद हो गया और उसके घर चला गया। अगली सुबह, उसके भाई बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए छोड़ने जा रहे थे। शोरूम के शटर पर एक पत्रक पर उसकी आँखें गिर गईं। मैं विक्की पहलवान मंडोली जेल से पत्रक पर लिखा गया था।

नासिर से एक करोड़ रुपये की जरूरत है। परिणाम बुरा होगा यदि नहीं दिया गया। भाई ने नासिर को मामले की सूचना दी। शोरूम पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की खोज की गई थी, यह पता चला कि दो बदमाश लगभग 12 बजे बाइक पर आए थे।

उनके चेहरे फुटेज में साफ आ रहे हैं। एक बदमाश एक बाइक के साथ खड़ा था और पीछे बैठे बदमाश नीचे आ गए और शोरूम पर फॉर्म को चिपका दिया। पीड़ित का कहना है कि पांच दिनों के बाद भी, पुलिस बदमाशों को पकड़ने में सक्षम नहीं है।