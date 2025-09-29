Ronak Khatri: 'अब तेरी नेतागीरी खत्म... गोली देगी जवाब', गैंगस्टर के नाम से DUSU के पूर्व अध्यक्ष को धमकी
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री (Ronak Khatri) को गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम पर 5 करोड़ की फिरौती की धमकी मिली है। अज्ञात व्यक्ति ने वाट्सएप चैट के माध्यम से धमकी दी और पैसे न देने पर गोली मारने की बात कही। रौनक खत्री ने दिल्ली पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री (Ronak Khatri) को सोमवार को गैंगस्टर रोहित गोदारा बनकर अज्ञात व्यक्ति ने वसूली की धमकी दी है। उनसे कहा गया कि पांच करोड़ दो वरना गोली मार देंगे। वाट्सएप चैट के जरिए उन्हें धमकी दी गई।
डूसू के पूर्व अध्यक्ष को वाट्सएप पर मैसेज भेजकर कहा गया कि रोहित गोदारा बोल रहा हूं तेरी नेतागीरी अब खत्म हुई। तू हमारा फोन कब तक नहीं उठाएगा, हमारी बात का जवाब अब गोली ही देगी। पांच करोड़ से नीचे में हमारे पास कोई समझौता नहीं है।
दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री ने दिल्ली पुलिस को इसकी शिकायत दी है। साथ ही यह भी कहा कि वह ऐसे गैंगस्टरों की धमकी से डरने वाले नहीं हैं। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस समर्थित भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (एनएसयूआई) के सदस्य रौनक खत्री ने 2024 के डूसू चुनाव में अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की थी।
