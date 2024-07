Delhi Rains: दिल्ली-नोएडा में बारिश से सड़कों पर भरा पानी, कई इलाकों में ट्रैफिक जाम

दूसरी ओर कई जगहों पर सड़कों पर जलभराव होने से सुबह ऑफिस और स्कूल जाने के लिए घरों से निकले लोगों को भारी परेशानी से जूझना पड़ रहा है। कई जगहों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है।

नोएडा से डीएनडी होते हुए लाजपत नगर जाने वाले रास्ते पर जाम लग गया है।

नोएडा के सेक्टर 50 के पास बारिश के बाद सड़क पर पानी भर गया है।

वहीं, नोएडा के सेक्टर 62 में लगातार बारिश के बाद सड़क पर भयंकर जलभराव देखा गया। इस जलभराव के बीच वाहन गुजर रहे हैं।

इसके अलावा विशाल मेगा मार्ट के पास एक बस के खराब हो जाने के कारण बदरपुर से संगम विहार की ओर जाने वाले एमबी रोड पर यातायात प्रभावित है।

#WATCH | Uttar Pradesh: Severe waterlogging witnessed in Noida's Sector 62 after incessant rainfall in the area. pic.twitter.com/oZGxmhiyQ3