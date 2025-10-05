दिल्ली में सड़क पर रफ्तार भरती इलेक्ट्रिक डीटीसी बस में लगी आग, ड्राइवर की सूझबूझ से बचीं कई जानें

नई दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में एक डीटीसी इलेक्ट्रिक बस में आग लग गई। चालक ने सूझबूझ से यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। दमकल की गाड़ियों ने दो घंटे में आग पर काबू पाया कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। वहीं लाल किले के पास एक चलती कार में भी आग लग गई। अब आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। उत्तरी जिले के मजनू का टीला इलाके में रविवार दोपहर डीटीसी की इलेक्ट्रिक बस में अचानक आग लग गई। जैसे ही इंजन से धुआं निकलना शुरू हुआ बस चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए बस को सड़क किनारे रोक दिया। घटना के दौरान बस में कुछ सवारी बैठी थी, जिन्हें चालक ने तुरंत बाहर निकाला।

देखते ही देखते आग की लपटों से घिर गए बस चालक और कंडक्टर ने पहले खुद ही आग पर काबू पाने का प्रयास किया। बात नहीं बनी तो मामले की सूचना पुलिस व दमकल विभाग को दी गई। खबर मिलते ही नजदीकी दमकल स्टेशन से दमकल की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंची। तब तक आग ने बस को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया था।

करीब दो घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। माना जा रहा है कि शाॅट सर्किट के बाद बस में आग लगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दमकल विभाग के अनुसार, रविवार दोपहर करीब 2.43 बजे सूचना मिली कि मजनू का टीला के पास बस में आग लग गई है। खबर मिलते ही दमकल की तीन गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। दमकल अधिकारी के अनुसार बस (रूट नंबर-188) बुराड़ी से कश्मीरी गेट की ओर जा रही थी।

पुलिस मामले की जांच कर रही घटनास्थल पर मौजूद ड्राइवर ने बताया कि बस में अचानक से धुआं निकलने लगा। जिसके बाद उन्होंने बस को एक किनारे खड़ी करके सबसे पहले सवारियों को उतारा। इधर वह दमकल को सूचना दे ही रहे थे, तभी बस में आग लग गई। घटना के समय बस में 15 से ऊपर सवारी बैठी हुई थीं, जिन्हें उन्होंने तुरंत सुरक्षित बाहर निकाला। दमकल अधिकारी के अनुसार घटना में बस पुरी जलकर खाक हो गई। गनीमत रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है।