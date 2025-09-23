अल्कोहल मीटर में फूंकने के लिए बोलने पर भड़के स्कार्पियो सवार, हेडकांस्टेबल को पीटा और वर्दी फाड़ी
दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में शराब के नशे में दो युवकों ने ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की और एक कांस्टेबल की वर्दी फाड़ दी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। मेडिकल जांच में उनके नशे में होने की पुष्टि हुई। उनके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। चाणक्यपुरी इलाके में कार सवार दो युवकों ने गुंडागर्दी दिखाते हुए ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के साथ ही मारपीट शुरू की और इस दौरान हेड कांस्टेबल की वर्दी तक फाड़ दी।
पुलिसकर्मियों ने तुरंत अन्य पुलिस स्टाफ को बुलाया, जिसके बाद उन्हें चाणक्यपुरी थाने ले जाया गया। दोनों की आरएमएल अस्पताल में मेडिकल जांच हुई जिसमें पता चला कि दोनों शराब के नशे में थे।
उनकी पहचान रेलवे काॅलोनी चाणक्यपुरी के विकास कुमार और मंडावली के हरीश रावत के रूप में हुई है। दोनों के खिलाफ बीएनएस की धारा 221/121/132 और मोटर व्हीकल एक्ट 185 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है।
पुलिस अधिकारी के मुताबिक, 21 सितंबर की रात ट्रैफिक हेड कांस्टेबल दीपक, एएसआई अमर पाल व हेड कांस्टेबल गौरव चाणक्यपुरी सर्कल में अकबर भवन के पास वाहनों की जांच कर रहे थे।
रात करीब 9:30 बजे अफ्रीका एवेन्यू की तरफ से स्कॉर्पियो कार आती दिखाई पड़ी। कार में दो युवक बैठे थे। हेड कांस्टेबल गौरव ने उनकी गाड़ी साइड में कराई और दोनों को अल्कोहल मीटर में फूंक मारने को कहा गया।
जिस पर दोनों पुलिस वालों के साथ बहस, गाली-गलौज और धक्का मुक्की करने लगे। उनमें से एक युवक धमकी देते हुए बोला कि उसके पिता इंस्पेक्टर हैं।
कुछ देर बाद दोनों फिर पुलिसकर्मियों से हाथापाई व मारपीट करने लगे। जिसमें हेड कांस्टेबल गौरव की वर्दी फट गई। इसी दौरान हेड कांस्टेबल दीपक ने पीसीआर काॅल कर अन्य पुलिसकर्मियों को बुलाकर दोनों को काबू किया। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।