दिल्ली पुलिस का रिश्वतखोर सब-इंस्पेक्टर गिरफ्तार, करमवीर ने इस काम के लिए मांगा था घूस

दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेल में तैनात सब-इंस्पेक्टर करमवीर सिंह को 2 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। उन्होंने बैंक खाते पर लगी रोक हटाने के लिए 5 लाख रुपये की मांग की थी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने पीछा कर उन्हें द्वारका में पकड़ा। करमवीर के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की सतर्कता इकाई ने स्पेशल सेल की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (आईएफएसओ) इकाई में तैनात सब-इंस्पेक्टर करमवीर सिंह को बैंक खातों पर लगी रोक हटाने के एवज में 2 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। दो किलोमीटर तक पीछा करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

सब-इंस्पेक्टर ने शिकायतकर्ता से कई बैंक खातों पर लगी रोक हटाने के लिए 5 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। उन्हें बुधवार को अदालत में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा। करमवीर 2010 बैच के सब-इंस्पेक्टर हैं।

संयुक्त सतर्कता आयुक्त असलम खान के अनुसार, विष्णु बिश्नोई अपने वकील विशाल सोजित्रा के साथ हाल ही में बाराखंभा रोड स्थित सतर्कता इकाई मुख्यालय आए और सब-इंस्पेक्टर करमवीर सिंह द्वारा रिश्वत मांगे जाने की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में उन्होंने कहा कि उनके बैंक खाते, कई अन्य लोगों के खातों के साथ, जांच अधिकारी, सब-इंस्पेक्टर करमवीर सिंह द्वारा फ्रीज कर दिए गए थे और उन्होंने उन्हें जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजे थे। उन्होंने अपने वकील के साथ कई बार आईएफएसओ कार्यालय में उपस्थित होकर जांच में सहयोग किया।

फिर भी, करमवीर सिंह ने उनके बैंक खातों को डीफ्रीज करने के लिए 5 लाख रुपये (500,000 रुपये) की रिश्वत की मांग की। 23 सितंबर को, करमवीर ने शिकायतकर्ता को 2 लाख रुपये (200,000 रुपये) की पहली किस्त के साथ सेक्टर 14, द्वारका मेट्रो स्टेशन पर बुलाया।

पहुंचने पर, करमवीर ने विष्णु बिश्नोई को अपनी निजी कार में बैठाया और छोड़ दिया। विजिलेंस टीम ने उनकी कार का पीछा करना शुरू कर दिया और लगभग दो किलोमीटर बाद द्वारका में उन्हें रोक लिया उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।