Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'वर्तमान सरकार का प्रचार में नहीं परिणाम देने में है विश्वास', मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गिनाए अपने काम

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Sonu Suman
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 02:45 AM (IST)

    मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीरागढ़ी में छह मॉडर्न स्विचिंग सब-स्टेशन का उद्घाटन किया जिससे इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ होगा। उन्होंने पिछली सरकारों पर काम कम और प्रचार ज़्यादा करने का आरोप लगाया। सेवा पखवाड़े में 75 सेवाएं समर्पित की जाएंगी। 18 साल बाद दिल्ली-बड़ौत एसी बस सेवा शुरू हुई है और यमुना पुनरुद्धार के लिए 4500 करोड़ की परियोजनाएं शुरू होंगी।

    prefferd source google
    Hero Image
    वर्तमान सरकार का प्रचार में नहीं परिणाम देने में है विश्वास - मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता।

    जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। प्रदेश की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीरागढ़ी में छह माडर्न स्विचिंग सब-स्टेशन का उद्घाटन किया। यह सब स्टेशन राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक मजबूत बनाएंगा।

    दिल्ली में चल रहे सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित इस उदघाटन कार्यक्रम में परिवहन मंत्री डा. पंकज कुमार सिंह, ऊर्जा मंत्री आशीष सूद, सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी, योगेंद्र चंदोलिया, विधायक करनैल सिंह, मनोज कुमार शौकीन सहित अनेक व्यक्ति मौजूद रहे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर वर्तमान सरकार की पिछली सरकारों से तुलना करते हुए कहा कि पहले की सरकारें केवल योजनाएं बनाने और प्रचार-प्रसार करने तक ही सीमित थीं। पिछली सरकारें केवल काम करने का शोर मचाती थी और हर चीज का बस प्रचार करती थीं, जबकि हमारी सरकार परिणाम देने पर केंद्रित हैं। सेवा पखवाड़े के दौरान हमारी सरकार दिल्ली की जनता को 75 सेवाएं और 75 परियोजनाएं समर्पित करने जा रही है।

    मुख्यमंत्री ने राजधानी में परिवहन क्षेत्र में हो रहे उल्लेखनीय कार्यो का जिक्र करते हुए कहा कि 18 वर्षों के बाद दिल्ली से यूपी के बड़ौत तक एसी इंटर-स्टेट बस सेवा की फिर से शुरुआत और 125 नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात हमारी सरकार का जनता के प्रति समर्पण और काम करने की प्रतिबद्धता का नतीजा है।

    मुख्यमंत्री ने आगामी 30 सितंबर को आयोजित होने वाले एक भव्य कार्यक्रम का भी एलान किया, जिसमें 4500 करोड़ रुपए से अधिक लागत से यमुना नदी पुनरुद्धार के लिए एसटीपी, सीवर लाइन और जल भंडार समेत 46 नई परियोजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा।

    परिवहन मंत्री डा. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि हमारी सरकार के प्रयास से दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली अपनी खोई हुई गरिमा को फिर से हासिल कर रही है। हम दिल्ली परिवहन निगम को फिर से पटरी पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में 3000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें पहले से ही चल रही हैं। साथ ही आधुनिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम सतत गतिशीलता में नए-नए मानक स्थापित कर रहे हैं।

    ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि दिल्ली सरकार हर घर और हर बस डिपो में विश्वसनीय उर्जा उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्पित है। अगले साल गर्मियों तक जहां भी ट्रांसफार्मर या फीडर अपग्रेड की जरूरत होगी, उन्हें अत्याधुनिक तरीके से बनाया जाएगा।