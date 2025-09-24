ई-रिक्शा चालकों ने बढ़ाई दिल्ली पुलिस की टेंशन, ड्राइवरों की मनमानी ने कई मौतों को दिया अंजाम

दिल्ली में ई-रिक्शा चालकों की लापरवाही से दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं जिससे कई लोगों की जान जा चुकी है। अवैध ई-रिक्शा की संख्या और चालकों की मनमानी ट्रैफिक जाम का कारण बन रही है। पुलिस कार्रवाई कर रही है लेकिन स्थिति को नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा है। सख्त नियमों और चालकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है ताकि सुरक्षित यातायात सुनिश्चित किया जा सके।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी में ई-रिक्शा चालकों की लापरवाही सड़क हादसों का एक बड़ा कारण बनती जा रही है। उनकी मनमानी और नियमों की अनदेखी आम लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, इस साल अब तक ई-रिक्शा से जुड़ी दुर्घटनाओं में 19 लोगों की जान जा चुकी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मंगलवार को पहाड़गंज इलाके में एक दुखद घटना घटी, जहाँ एक ई-रिक्शा चालक की लापरवाही के कारण 12वीं कक्षा के एक छात्र की मौत हो गई। यह घटना न केवल सड़क सुरक्षा पर सवाल उठाती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि नियंत्रण की कमी और नियमों की अनदेखी के कारण राजधानी में ई-रिक्शा लोगों की जान के लिए एक बड़ा खतरा बन गए हैं।

सड़कों पर दौड़ रहे हैं 2,50,000 से अधिक ई-रिक्शा दिल्ली में ई-रिक्शा चालकों की अनियंत्रित संख्या भी समस्या को और बढ़ा रही है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में वर्तमान में 2,50,000 से अधिक ई-रिक्शा चल रहे हैं, जिनमें से लगभग 1,00,000 अवैध हैं। बिना पंजीकरण और अनुमति के चलने वाले ये वाहन न केवल कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, बल्कि यातायात भी बाधित कर रहे हैं।

चालकों की मनमानी से ट्रैफिक जाम की समस्या ई-रिक्शा की अनियमितताओं का असर सिर्फ़ दुर्घटनाओं तक ही सीमित नहीं है। ये ट्रैफिक जाम में भी योगदान दे रहे हैं। बेतरतीब जगहों पर रुकना, सड़क के गलत तरफ़ गाड़ी चलाना और सवारियों को उतारने-उतारने के लिए सड़क के बीचों-बीच पार्किंग करना आम बात हो गई है। इससे यातायात बाधित होता है और लोग घंटों फंसे रहते हैं।

ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक पुलिस ई-रिक्शा चालकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, इस साल 31 जुलाई तक 2,69,612 ई-रिक्शा चालकों का चालान किया जा चुका है। यह कार्रवाई दर्शाती है कि पुलिस स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रही है, लेकिन चालकों की मनमानी पर लगाम लगाना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। जुर्माना लगने के बावजूद, चालक लापरवाही से गाड़ी चलाने से बाज नहीं आ रहे हैं।

अवैध ई-रिक्शा जब्त किए जाएं दिल्ली में बढ़ती दुर्घटनाओं और ट्रैफिक जाम को देखते हुए, सरकार और पुलिस को मिलकर ई-रिक्शा के लिए सख्त नियम बनाने चाहिए। अवैध वाहनों को तुरंत ज़ब्त किया जाना चाहिए और लाइसेंसिंग व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा, चालकों को यातायात नियमों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सकें।