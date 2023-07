Delhi Traffic News: बहुत जरूरी होने पर ही घर से निकलें, दिल्ली में जलभराव के कारण कई रास्ते बंद; होगी परेशानी

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। राजधानी में बाढ़ की वजह से शुक्रवार को भी यातायात प्रभावित रहा। उत्तरी, पूर्वी, मध्य और दक्षिणी दिल्ली के प्रमुख मार्गों सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। शनिवार को भी जाम और रूट डायवर्जन से लोगों को परेशानी हो सकती है।

इन रास्तों पर जलभराव होने से लोगों के लिए आवाजाही बेहद मुश्किल हो गई है। यातायात पुलिस को यह रास्ते बदं करने पड़े।

इससे नई दिल्ली आने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचने में आठ से 10 किलोमिटर अतिरिक्त घूमकर नई दिल्ली इलाके में आना पड़ रहा है।

यातायात पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि जब तक सड़कों से पानी निकल नहीं जाता तब तक सड़कों को यातायात के लिए नहीं खोला जाएगा।

पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि बहुत जरूरी होने पर ही घर से निकलें। शुक्रवार सुबह लालकिले के अलावा बाढ़ का पानी राजघाट, विकास मार्ग, आइटीओ और मथुरा रोड तक पहुंच गया। जलभराव के चलते यहां से वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया।

केवल आवश्यक वस्तुएं ले जा रहे बड़े वाहनों को ही जाने दिया गया। यातायात पुलिस ने लोगों से अपील की है कि पानी निकासी तक इन रास्ते का इस्तेमाल न करें। इसकी जगह पूर्वी दिल्ली जाने के लिए एनएच-24 होते हुए अक्षरधाम के रास्ते या निजामुद्दीन से डीएनडी के रास्ते का इस्तेमाल किया जा सकता है।

शुक्रवार को पुलिस ने गीता कॉलोनी फ्लाइओवर से राजघाट और कश्मीरी गेट की तरफ जाने वाले रास्तों को भी जलभराव के चलते बंद कर दिया। शुक्रवार को दोपहर तक प्रमुख जगहों पर जाम रहा। उसके बाद स्थिति में सुधार आया है। यातायात पुलिस के मुताबिक, शाम को जाम की स्थिति अधिक नहीं रहीं। वहीं, प्रगति मैदान सुरंग सड़क यातायात के लिए खोल दी गई है।

Traffic Advisory

Due to incessant rains and rising water level of Yamuna river, several roads are affected in Delhi and traffic regulations are in effect on some roads. Please follow the advisory to avoid any inconvenience.#DPTrafficAdvisory pic.twitter.com/4CobLaY4x3— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) July 14, 2023