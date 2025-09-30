Traffic Advisory: दुर्गा पूजा में शामिल होने के लिए सीआर पार्क जाएंगे PM मोदी, पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी

सीआर पार्क में दुर्गा पूजा के दौरान भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। बाहरी रिंग रोड और सीआर पार्क के आसपास के मार्गों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ने की आशंका है। लोगों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने और प्रतिबंधित सड़कों से बचने की सलाह दी गई है। अष्टमी पर प्रधानमंत्री के आने की भी संभावना है।

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। सीआर पार्क के दुर्गा पूजा पंडालों में दो अक्टूबर यानि दशहरे तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ेगी। वहीं अष्टमी के दिन यानि मंगलवार शाम को सीआर पार्क के दुर्गा पूजा पंडाल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भी शामिल होने की संभावना है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके चलते ट्रैफिक पुलिस की ओर से दक्षिण दिल्ली और आसपास के इलाकों में भारी ट्रैफिक को लेकर एडवाइजरी की गई है। इसमें लोगों से भीड़भाड़ से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है। जारी एडवाइजरी के मुताबिक भारी भीड़ के कारण, बाहरी रिंग रोड, पंचशील से ग्रेटर कैलाश, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, इंद्र मोहन भारद्वाज मार्ग और सीआर पार्क मुख्य मार्ग पर सोमवार शाम से ट्रैफिक का दबाव बढ़ेगा और दो अक्टूबर तक यातायात प्रभावित रहेगा।