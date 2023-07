Delhi: सौतेले बाप ने पिता-पुत्री के रिश्ते को किया शर्मसार, छह साल से नाबालिग बेटी के साथ कर रहा था दुष्कर्म

दक्षिण पश्चिमी जिले के वसंत विहार थाना इलाके में एक सौतेले पिता द्वारा पिता-पुत्री के रिश्ते को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। सात जुलाई को वसंत विहार थाना पुलिस ने बच्चियों और उनकी मां की शिकायत पर आरोपित पिता के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित सौतेले पिता की पहचान रबिंद्र के रूप में हुई है।

आरोपित सौतेले पिता की पहचान रबिंद्र के रूप में हुई है। (फोटो- जागरण ग्राफिक्स)

HighLights तंग आकर बेटी ने मां को सुनाई आपबीती पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला किया दर्ज

दक्षिणी दिल्ली, जागरण संवाददाता। दक्षिण पश्चिमी जिले के वसंत विहार थाना इलाके में एक सौतेले पिता द्वारा पिता-पुत्री के रिश्ते को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। आरोपित पिता पिछले करीब छह सालों से अपनी दो नाबालिग बेटियों के साथ दुष्कर्म और यौन शोषण की वारदात को अंजाम दे रहा था। सात जुलाई को वसंत विहार थाना पुलिस ने बच्चियों और उनकी मां की शिकायत पर आरोपित पिता के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित सौतेले पिता की पहचान रबिंद्र के रूप में हुई है। 16 और 14 साल की बेटियों के साथ की दरिंदगी मिली जानकारी के अनुसार, दोनों पीड़ित 16 व 14 वर्षीय किशोरियां अपनी मां और सौतेले पिता के साथ रहती थीं। पीड़ित बच्चियों की मां किसी निजी कंपनी में काम करती हैं। दिन में जब वह काम के लिए चली जातीं तो आरोपित बच्चियों के साथ अश्लील हरकतें करता और उनका यौन शोषण किया करता था। 10 साल की हुई बेटी तो बाप ने शुरू की अश्लील हरकत करना बच्चियों के सगे पिता साल 2012 में उनकी मां के साथ बच्चियों को छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद साल 2013 में पीड़ित बच्चियों की मां ने रबिंद्र से शादी कर ली। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब बड़ी बेटी करीब 10 साल की हुई तो आरोपित ने उनके साथ अश्लील हरकतें करनी शुरू कर दी, जिसके बाद यह सिलसिला लगातार चलता रहा। इससे परेशान होकर बड़ी बेटी ने जब सौतेले पिता की दरिंदगी के बारे में अपनी मां को बताया तो पूरा मामला खुलकर सामने आया। तंग आकर मां को सुनाई आपबीती 16 वर्षीय किशोरी ने अपनी मां को बताया कि उसके सौतेले पिता रबिंद्र पिछले करीब छह सालों से उनके साथ यौन शोषण व दुष्कर्म कर रहे हैं। पहली बार आरोपित ने 2017 में पीड़ित किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। मामला सामने आने के बाद छोटी बेटी ने बताया कि आरोपित सौतेले पिता ने उनका भी यौन शोषण किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपित सौतेले पिता को गिरफ्तार लिया है।

