Delhi: घर ले जाकर सहकर्मी ने पिलाई कोल्ड ड्रिंक और हो गई बेहोश... ब्लैकमेल कर कई बार किया दुष्कर्म, गिरफ्तार

नई दिल्ली, एजेंसी। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर 16 साल की लड़की को एक शख्स ने अपनी हवस का शिकार बनाया है। 22 साल के एक शख्स ने लड़की के साथ कई बार दुष्कर्म किया है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

नाबालिग लड़की एक खिलौने की फैक्ट्री में काम करती थी। इसी फैक्ट्री में काम करने वाला 22 साल का शख्स लड़की को अपने गुरुग्राम स्थित घर ले गया, जहां उसने लड़की को पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक दी थी। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद लड़की को चक्कर आ गए। जब वह उठी तो उसने अपने आप को निर्वस्त्र पाया।

Delhi | A 16-year-old girl was allegedly abused by a 22-year-old man, namely Salman. The complainant knew the accused, as both of them work in a toy factory. On June 29, he took her to his brother's home in Gurugram & gave her a cold drink, after which she fainted & woke up with…