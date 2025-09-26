दिल्ली में पार्क के पास दिनदहाड़े फायरिंग, बाइक सवार बदमाश 55 वर्षीय व्यक्ति को गोली मारकर फरार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद है आए दिन दिल्ली के अलग अलग इलाकों से हत्या,लूट जेसी घटनाएं सामने आ रही हैं।

ताजा मामला साउथ दिल्ली के मालवीय नगर थाना क्षेत्र के बेगमपुर इलाके से सामने आया है, जहां शुक्रवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब दिनदहाड़ने फायरिंग की गई।

बेगमपुर इलाके के विजय मंडल पार्क में दिनदहाड़े फायरिंग की घटना सामने आई । पुलिस के मुताबिक सुबह करीब 9 बजकर 53 मिनट पर पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल मिली कि पार्क के पास गोली चली है और एक शख्स घायल है।