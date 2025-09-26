दिल्ली में 70% महंगी होने जा रही बिजली? आरपार के मूड में RWA, केस में हो सकती है CAG की एंट्री

दिल्ली के उपभोक्ता निजी बिजली वितरण कंपनियों (डिस्काम) के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी में हैं। आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधि विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील करके डिस्काम के दावे की कैग से जांच कराने की मांग करेंगे। उनका तर्क है कि दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) ने बिना किसी जांच के ही डिस्काम के दावे को स्वीकार कर लिया है। उपभोक्ताओं का पक्ष रखने का अवसर नहीं मिला।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। निजी बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को नियामक परिसंपत्ति के भुगतान के मामले में दिल्ली के उपभोक्ता कानूनी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) के प्रतिनिधि विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील कर डिस्काॅम के दावे की कैग से जांच कराने की मांग करेंगे। उनका कहना है कि बिना किसी जांच के डिस्कॉम के दावे को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (DERC) ने स्वीकार कर लिया है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दिल्ली की तीन निजी डिस्कॉम बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (BRPL), बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (BYPL) और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड (TPDDL) को 31502 करोड़ रुपये की नियामक परिसंपत्ति का भुगतान करना है। इससे दिल्ली में बिजली 70 प्रतिशत तक महंगी हो सकती है।

'उपभोक्ता की नहीं सुनी जा रही' आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधि नियामक परिसंपत्ति (रेगुलेटरी एसेट्स) के आकलन पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि नियामक परिसंपत्ति दिल्ली के उपभोक्ताओं से वसूला जाना है, लेकिन उनका पक्ष नहीं सुना गया।