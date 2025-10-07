STF ने करोड़ों की कीमत की 10 टन लाल चंदन की जब्त, दो तस्करों को भी दबोचा
दिल्ली पुलिस की एसटीएफ टीम ने दक्षिण-पूर्वी जिले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 टन लाल चंदन जब्त किया है। यह चंदन आंध्र प्रदेश के तिरुपति से तस्करी करके दिल्ली लाया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में दो तस्करों को गिरफ्तार किया। जब्त किए गए लाल चंदन की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। पुलिस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी जाएगी।
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दिल्ली में दक्षिण-पूर्वी जिला की एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 टन लाल चंदन बरामद किया है, जिसे आंध्र प्रदेश के तिरुपति से दिल्ली तस्करी कर लाया जा रहा था।
पुलिस ने इस मामले में दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद लाल चंदन की कीमत करोड़ों रुपये बताई जा रही है। इस मामले की विस्तृत जानकारी पुलिस दोपहर को दिल्ली पुलिस मुख्यालय प्रेस कॉन्फ्रेंस में देगी।
