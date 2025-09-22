ऑपरेशन कवच 10.0 के तहत दिल्ली पुलिस की 2000 जगहों पर छापेमारी, 24 घंटे में 914 आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन कवच 10.0 के तहत दिल्ली-एनसीआर में 2000 स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान ड्रग्स और शराब की तस्करी अवैध हथियार रखने और जुआ खेलने के आरोप में 914 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने भारी मात्रा में नशीले पदार्थ अवैध शराब और नकदी भी बरामद की। इस ऑपरेशन का उद्देश्य दिल्ली में ड्रग्स तस्करी को रोकना और संगठित अपराध को खत्म करना है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में रंगदारी मांगने और उगाही करने वाले गैंगस्टरों पर कार्रवाई के बाद अब दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स व शराब के तस्करों, जुआरियों और अन्य संगठित अपराध में लिप्त बदमाशों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके तहत शनिवार शाम छह बजे से रविवार शाम छह बजे तक यानी 24 घंटे तक करीब 2,000 स्थानों पर छापेमारी की गई। इसमें ड्रग्स और शराब की तस्करी, अवैध हथियार रखने, जुआ खेलने और वाहन चोरी के आरोप में 914 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों मसलन, गांजा, हेराेइन, स्मैक के साथ अवैध शराब और नकदी भी बरामद हुई है। ऑपरेशन कवच 10.0 के तहत की गई इस कार्रवाई के लिए 1,140 पुलिस टीमों का गठन किया गया, जिनमें क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की टीमें भी शामिल थीं।

त्योहारी सीजन में राजधानी की कानून-व्यवस्था को बेहतर रखने के लिए कुछ दिन पहले ही दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टरों के 58 ठिकानों पर छापेमारी की थी। यहां नकदी के साथ सोना-चांदी बरामद हुआ था। करीब 35 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया था। बाद में सात को गिरफ्तार भी किया गया था।

क्राइम ब्रांच के विशेष आयुक्त देवेश चंद्र श्रीवास्तव का कहना है कि पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा के नेतृत्व में तस्करी के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए, दिल्ली पुलिस ने व्यापक रणनीति बनाई है, जिसमें तस्करों, आपूर्तिकर्ताओं और सक्रिय संगठित गिरोहों पर कार्रवाई शामिल है।

यह अभियान ड्रग्स तस्करी से निपटने और युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के प्रयासों में महत्वपूर्ण कदम है। पुलिस द्वारा इस तरह की कार्रवाई को देखते हुए अधिकांश बड़े तस्कर भूमिगत हो गए हैं। ये अभी दिल्ली में व्यावसायिक मात्रा में ड्रग्स लाने से बच रहे हैं। कार्रवाई के दौरान जुआरियों के साथ कई घोषित अपराधियों और वाहन चोरों को भी दबोचा गया। कई वाहन जब्त किए गए हैं। क्या है ऑपरेशन कवच 10.0 अधिकारियों के मुताबिक मई, 2023 में पूरी दिल्ली में एक संयुक्त और व्यापक अभियान (आपरेशन कवच) शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य ड्रग्स तस्करों की पहचान कर और उन्हें पकड़ना था। अभियान का उद्देश्य तस्करी और तस्करों के चेन को पूरी तरह से ध्वस्त करना था। अब तक, ''आपरेशन कवच'' के तहत कुल नौ अभियान चलाए जा चुके हैं। इसलिए एक दिन पहले चलाए गए अभियान को आपरेशन कवच 10.o का नाम दिया गया है।

एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई और बरामदगी केस दर्ज - 96

गिरफ्तार - 120

हेरोइन बरामद - 158.9 ग्राम

गांजा बरामद - 40.276 ग्राम

कोकेन बरामद 108 ग्राम

नकद 21,08,400 आबकारी एक्ट में कार्रवाई और बरामदगी केस दर्ज - 269

गिरफ्तारी - 269

बियर की बोतलें -115

बियर के केन -278

शराब की बाेतलें -337 बाेतल 33310 क्वार्टर

सार्वजनिक जगहों पर शराब पीते पकड़े - 1507

सिगरेट 122380

ई सिगरेट 323 आर्म्स एक्ट में कार्रवाई और बरामदगी केस दर्ज - 115

गिरफ्तारी - 117

117 पिस्टल - 2

कट्टा - 16

कारतूस - 23

चाकू - 95

अवांछित तत्वों की जांच - 3107 जुआ खेलते 358 लोग गिरफ्तार जुआ खेलते हुए 358 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 192 केस दर्ज किए गए। आरोपियों के पास से 3,98,806 लाख नकद बरामद किए गए