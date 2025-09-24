दिल्ली में कुख्यात वाहन चोर गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे से एक स्कूटी और दो बाइक बरामद

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में मध्य जिले की एएटीएस की टीम ने एक कुख्यात वाहन चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक चोरी की स्कूटी और दो मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं।

आरोपी की पहचान पहाड़गंज के राज उर्फ गोलू के रूप में हुई है जो पहाड़गंज थाने का एक कुख्यात अपराधी है और पहले भी झपटमारी और चोरी के 17 मामलों में शामिल रहा है।

उपायुक्त निधिन वल्सन के मुताबिक, नौ जुलाई को चांदनी महल थाने में स्कूटी चोरी होने की शिकायत दर्ज हुई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले।

22 सितंबर को एक गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपित चोरी की स्कूटी के साथ कमला मार्केट क्षेत्र में लूटपाट के इरादे से आने वाला है। सूचना पर टीम ने जाल बिछाते हुए आरोपित को दबोच लिया।

पूछताछ में उसने बताया कि राम लीला मैदान की चारदीवारी के पास दो और चोरी की मोटरसाइकिलें छिपा रखी हैं। टीम ने उसकी निशानदेही पर दोनों मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया।