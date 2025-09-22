Language
    ब्रिटिश महिला की मौत के 54 दिन बाद सामने आया सच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या का केस दर्ज

    By mohammed saqib Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 11:18 PM (IST)

    दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक 85 वर्षीय ब्रिटिश महिला की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। शुरू में इसे स्वाभाविक मौत माना गया था लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर चोट के निशान पाए जाने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। महिला जंतर-मंतर इलाके में अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। दिल्ली पुलिस तहकीकात कर रही है।

    जंतर-मंतर पर यूके नागरिक महिला की रहस्यमय मौत, हत्या का केस दर्ज।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के कनाॅट प्लेस स्थित जंतर-मंतर इलाके में जुलाई में हुई घटना में अब एक चौंकाने वाला मोड़ आ गया है।

    यहां कोठी नंबर-7 में रह रही इंग्लैंड मूल की 85 वर्षीय महिला की जुलाई में संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। उस समय मामला पलंग से गिरने के बाद स्वाभाविक मौत का मानकर निपटा दिया गया था।

    लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नए तथ्य सामने आने के बाद कनाॅट प्लेस थाना पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    जानकारी के मुताबिक, मृतका की पहचान पाॅल लाइने ग्रोथर के रूप में हुई है। वह मूल रूप से इंग्लैंड की रहने वाली थीं और एक भारतीय से विवाह के बाद दिल्ली में रहने लगी थीं।

    पुलिस अधिकारियों के अनुसार वह अपने बेटे और बहू के साथ जंतर-मंतर स्थित स्टाफ क्वार्टर में रहती थीं। 30 जुलाई को सूचना मिली थी कि वह अपने बिस्तर से गिर गई हैं।

    अस्पताल ले जाया गया तो डाॅक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवार ने भी यही कहा कि गिरने से उनकी मौत हुई है।

    उस समय कनाॅट प्लेस थाना पुलिस ने इसे सामान्य मौत मानकर शव का पोस्टमार्टम कराया और अगले ही दिन परिजनों को सौंप दिया।

    शुरुआती जांच में किसी तरह की साजिश या अपराध की आशंका नहीं जताई गई थी, लेकिन अब सामने आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे मामले को पलट दिया है। रिपोर्ट में महिला के सिर पर चोट के निशान दर्ज किए गए हैं।

    नई दिल्ली जिला पुलिस उपायुक्त देवेश कुमार महला ने बताया कि डाॅक्टरों ने रिपोर्ट में साफ तौर पर हत्या की पुष्टि तो नहीं की है, लेकिन हालात संदिग्ध पाए गए हैं। ऐसे में हत्या का केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

