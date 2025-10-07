आरएमएल अस्पताल में डॉक्टर के साथ तीमारदारों ने की मारपीट, दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर
दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में मरीज के तीमारदारों द्वारा डॉक्टर से मारपीट का मामला सामने आया है। डॉक्टर विजय प्रकाश नोडिया ने शिकायत दर्ज कराई है कि जब वे ड्यूटी पर थे तब नादरा बेगम के परिजनों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और विरोध करने पर मारपीट की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। RML अस्पताल में मरीज के तीमारदारों ने डॉक्टर के साथ न केवल अभद्र व्यवहार किया, बल्कि उनके साथ मारपीट भी की।
पीड़ित डाॅक्टर की शिकायत पर नार्थ एवेन्यू पुलिस ने बीएनएस की धारा 121,132 और 221 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है।
पुलिस अधिकारी के मुताबिक, विजय प्रकाश नोडिया आरएमएल में डाॅक्टर हैं। वह आरएमएल अस्पताल के नर्सिंग होम बिल्डिंग में रहते हैं।
उनका आरोप है कि दो अक्टूबर की रात डाॅक्टर विजय प्रकाश नोडिया ईसीएस पहली मंजिल पर ड्यूटी पर थे। वहां पर वह सैंपल कलेक्शन कर रहे थे।
तभी अस्पताल में भर्ती नादरा बेगम के परिजन आए और डाॅक्टर के साथ अभद्र व्यवहार करने लगे। उन्होंने मना किया तो उनके साथ तीमारदारों ने मारपीट की।
तीन अक्टूबर की सुबह पुलिस को सूचना दी गई। तुरंत पुलिस वाले मौके पर पहुंचे। उसके बाद उनकी शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया।
