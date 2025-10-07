मिट्टी में मिला कुख्यात, इनामी बदमाश भीम जोरा के खिलाफ बेंगलुरु और गुजरात में भी दर्ज हैं मुकदमे

दिल्ली पुलिस और गुरुग्राम क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई में कुख्यात अपराधी भीम बहादुर जोरा मुठभेड़ में मारा गया। वह नेपाल का रहने वाला था और पिछले साल जंगपुरा में डॉ. पॉल की हत्या में वांछित था जिस पर पुलिस ने इनाम भी घोषित किया था। पुलिस को सूचना मिली थी कि जोरा आस्था कुंज पार्क में वारदात करने वाला है।

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दिल्ली की दक्षिण-पूर्वी जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ और गुरुग्राम क्राइम ब्रांच ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए कुख्यात अपराधी व इनामी भीम बहादुर जोरा को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। आरोपी नेपाल का रहने वाला था और पिछले साल मई में जंगपुरा में डॉ. पॉल की हत्या में वांछित था। पुलिस ने इस मामले में उस पर इनाम भी घोषित कर रखा था।

पुलिस को सोमवार रात सूचना मिली थी कि भीम जोरा आस्था कुंज पार्क में वारदात करने वाला है। इस पर स्पेशल स्टाफ प्रभारी इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह डागर और गुरुग्राम क्राइम ब्रांच प्रभारी इंस्पेक्टर नरेंद्र शर्मा की टीम ने संयुक्त टीम गठित की गई।