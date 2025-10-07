मिट्टी में मिला कुख्यात, इनामी बदमाश भीम जोरा के खिलाफ बेंगलुरु और गुजरात में भी दर्ज हैं मुकदमे
दिल्ली पुलिस और गुरुग्राम क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई में कुख्यात अपराधी भीम बहादुर जोरा मुठभेड़ में मारा गया। वह नेपाल का रहने वाला था और पिछले साल जंगपुरा में डॉ. पॉल की हत्या में वांछित था जिस पर पुलिस ने इनाम भी घोषित किया था। पुलिस को सूचना मिली थी कि जोरा आस्था कुंज पार्क में वारदात करने वाला है।
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दिल्ली की दक्षिण-पूर्वी जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ और गुरुग्राम क्राइम ब्रांच ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए कुख्यात अपराधी व इनामी भीम बहादुर जोरा को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। आरोपी नेपाल का रहने वाला था और पिछले साल मई में जंगपुरा में डॉ. पॉल की हत्या में वांछित था। पुलिस ने इस मामले में उस पर इनाम भी घोषित कर रखा था।
पुलिस को सोमवार रात सूचना मिली थी कि भीम जोरा आस्था कुंज पार्क में वारदात करने वाला है। इस पर स्पेशल स्टाफ प्रभारी इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह डागर और गुरुग्राम क्राइम ब्रांच प्रभारी इंस्पेक्टर नरेंद्र शर्मा की टीम ने संयुक्त टीम गठित की गई।
पुलिस टीम रात 12.20 बजे आस्था कुंज पार्क पहुंची और वहां भीम जोरा को काबू करना चाहा तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। भीम जोरा ने पुलिस पर छह राउंड फायर किए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर किए, जिनमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
यह भी पढ़ें- डॉक्टर की हत्या का आरोपी नेपाली एनकाउंटर में ढेर, गुरुग्राम में भाजपा उपाध्यक्ष के घर भी डाली थी डकैती
पुलिस ने मौके से एक ऑटोमैटिक पिस्टल, एक कारतूस, तीन खाली खोखे और घर तोड़ने के औजारों से भरा बैग बरामद किया है। आरोपी भीम जोरा के खिलाफ हत्या, डकैती और चोरी के छह मामले दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलुरु और गुजरात में दर्ज थे।
