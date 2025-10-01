Language
    दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच धांय-धांय... हत्थे चढ़े दो शातिर और अवैध हथियार बरामद

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 12:41 PM (IST)

    दक्षिणी दिल्ली के किशनगढ़ इलाके में पुलिस और दो बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 50 से अधिक मामलों में शामिल अपराधी अरमान और उसके साथी बशीर को गिरफ्तार किया। अरुणा आसफ अली रोड पर संजय वन के पास हुई इस मुठभेड़ में स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर विजय बालियान की टीम शामिल थी। पुलिस ने बदमाशों से एक बंदूक और कारतूस भी बरामद किए हैं।

    दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जागरण

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में थाना किशनगढ़ इलाके में मंगलवार रात पुलिस और दो बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान 50 से ज्यादा मामलों में शामिल अपराधी समेत दो को गिरफ्तार किया गया है। 

    बताया गया कि अरुणा आसफ अली रोड स्थित संजय वन के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर विजय बालियान की टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 

    अरमान (26 वर्ष) लूटपाट, डकैती, हत्या, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट समेत 50 से ज्यादा मामलों में शामिल रहा। अरमान के साथी बशीर (24 वर्ष) को भी पुलिस ने एक बंदूक और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है।

