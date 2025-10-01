दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच धांय-धांय... हत्थे चढ़े दो शातिर और अवैध हथियार बरामद

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में थाना किशनगढ़ इलाके में मंगलवार रात पुलिस और दो बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान 50 से ज्यादा मामलों में शामिल अपराधी समेत दो को गिरफ्तार किया गया है।

बताया गया कि अरुणा आसफ अली रोड स्थित संजय वन के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर विजय बालियान की टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई।

यह भी पढ़ें- दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद, ATM को गैस कटर से काटकर लूटा कैश और आग लगाकर हुए फरार

अरमान (26 वर्ष) लूटपाट, डकैती, हत्या, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट समेत 50 से ज्यादा मामलों में शामिल रहा। अरमान के साथी बशीर (24 वर्ष) को भी पुलिस ने एक बंदूक और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है।