दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद, ATM को गैस कटर से काटकर लूटा कैश और आग लगाकर हुए फरार
बाहरी दिल्ली के शाहबाद डेरी थाना क्षेत्र में प्रह्लादपुर बांगर स्थित एसबीआई के एटीएम को गैस कटर से काटकर बदमाश लाखों रुपये ले उड़े। फरार होने से पहले उन्होंने एटीएम में आग भी लगा दी। बैंक कर्मचारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है।
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में शाहबाद डेरी थाना क्षेत्र स्थित प्रह्लादपुर बांगर में बदमाश एसबीआई के एटीएम मशीन को गैस कटर से काटकर कई लाख रुपये लेकर फरार हो गए। बदमाशों ने फरार होने से पहले एटीएम में आग लगा दी।
उधर, बैंक कर्मचारी की शिकायत पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं, पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है।
