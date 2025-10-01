दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद, ATM को गैस कटर से काटकर लूटा कैश और आग लगाकर हुए फरार

बाहरी दिल्ली के शाहबाद डेरी थाना क्षेत्र में प्रह्लादपुर बांगर स्थित एसबीआई के एटीएम को गैस कटर से काटकर बदमाश लाखों रुपये ले उड़े। फरार होने से पहले उन्होंने एटीएम में आग भी लगा दी। बैंक कर्मचारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है।

दिल्ली में बदमाशों ने एटीएम को गैस कटकर से काटकर कैश लूट लिया।