दिल्ली पुलिस ने जब्त की गई 1,847 किलोग्राम ड्रग्स जलाई, इंटरनेशनल मार्केट में 35 करोड़ थी कीमत
दिल्ली पुलिस ने रावण दहन से पहले जहांगीरपुरी में 35 करोड़ रुपये की 1847 किलोग्राम ड्रग्स नष्ट की। उपराज्यपाल और पुलिस आयुक्त की मौजूदगी में यह कार्रवाई नशामुक्त दिल्ली के लक्ष्य के तहत हुई। जब्त ड्रग्स में गांजा चरस हेरोइन समेत कई नशीले पदार्थ शामिल थे। पुलिस आयुक्त ने इसे नशा तस्करों के खिलाफ एक सशक्त संदेश बताया। पुलिस ने नशा मुक्त दिल्ली अभियान के तहत यह कदम उठाया।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। रावण से पहले, मादक पदार्थों का दहन के संदेश के साथ सोमवार को दिल्ली पुलिस द्वारा 1,847 किलोग्राम ड्रग्स को नष्ट कर दिया गया। नष्ट की गई ड्रग्स की कीमत करीब 35 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
उपराज्यपाल वीके सक्सेना, पुलिस आयुक्त सतीश गाेलचा, विशेष आयुक्त क्राइम ब्रांच देवेश चंद्र श्रीवास्तव समेत अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में सोमवार को जहांगीरपुरी में ड्रग्स जलाई गई। 2027 तक नशामुक्त दिल्ली के लक्ष्य के साथ इस मेगा ड्रग्स डिस्ट्रक्शन इवेंट का आयोजन किया गया।
विशेष आयुक्त देवेश चंद्र श्रीवास्तव के मुताबिक दक्षिण पूर्वी, उत्तर पश्चिम और पश्चिमी जिला के अलावा अपराध शाखा की ओर से जब्त 1729.687 किग्रा गांजा, 92.70 किग्रा चरस, 3.726 किग्रा हेरोइन, 189 ग्राम कोकेन, 215.640 ग्राम एम्फेटामाइन, 20.50 किग्रा ट्रामाडोल और अल्प्राजोलम टैबलेट को नष्ट किया गया।
इस अवसर पर उपराज्यपाल ने राजधानी में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए दिल्ली पुलिस के कामों की सराहना की। उन्होंने "रावण दहन से पहले, मादक पदार्थों का दहन" के नारे के साथ ड्रग्स के विनाश कार्यक्रम का उद्घाटन किया।
उन्होंने पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम के तहत नशा तस्करों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई और नशे के पैसे से बनाई गई उनकी चल व अचल संपत्तियों को जब्त करने के लिए दिल्ली पुलिस के प्रयासों की भी सराहना की।
उन्होंने सभी हितधारकों से 2027 तक दिल्ली को 'ड्रग्स मुक्त' बनाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया।
इस अवसर पर पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने नशा तस्करों के खिलाफ दिल्ली पुलिस के अभियानों और समाज में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ जागरूकता फैलाने के पुलिस के प्रयासों का विवरण प्रस्तुत किया।
उन्होंने दिल्ली से नशा तस्करों पर नकेल कसने के लिए दिल्ली पुलिस की सराहना की। पुलिस आयुक्त ने कहा कि मेगा ड्रग्स डिस्ट्रक्शन कार्यक्रम ने शहर में नशीले पदार्थों के प्रसार और दुरुपयोग के खिलाफ एक सशक्त संदेश दिया है।
बीते तीन वर्ष में नष्ट की गई ड्रग्स
- 21 दिसंबर 2022 : 2,888 किग्रा
- 26 जून 2023 : 15,700 किग्रा
- 20 फरवरी 2024 : 10,631 किग्रा
- 17 दिसंबर 2024 : 10,601 किग्रा
- 24 जनवरी 2025 : 1,575 किग्रा
- तीन अप्रैल 2025 : 1,624 किग्रा
- 26 जून 2025 : 1,629 किग्रा
इन सातों अभियानों में नष्ट की गई ड्रग्स की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 13,796 करोड़ रुपये आंकी गई है।
एनडीपीएस अधिनियम के तहत 1,674 मामले दर्ज किए गए
15 सितंबर तक एनडीपीएस अधिनियम के तहत कुल 1,674 मामले दर्ज किए गए, जिसके तहत 2,163 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया गया।
वित्तीय जांच में 21.5 करोड़ से अधिक मूल्य की संपत्ति जब्त की गई और वित्तीय जांच के अंतिम चरण में पांच करोड़ की अतिरिक्त संपत्ति जब्त की जा रही है।
इसके अलावा, चालू वर्ष में, चार ड्रग तस्करों के विरुद्ध पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम के तहत निरोध आदेश जारी किए गए हैं और 32 अन्य ड्रग तस्करों के विरुद्ध प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हैं, जो बार-बार नार्को तस्करी में शामिल रहे हैं।
