दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अलग-अलग ऑपरेशन में दो वांछित समेत चार गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में चार अलग-अलग ऑपरेशन में क्राइम ब्रांच ने दो आपराधिक मामले में वांछित दो बदमाश व दो भगोड़े अपराधी को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने एक दिव्यांग लापता किशोर को भी बरामद किया है।

चार बदमाशों में एक रनहोला में हत्या के प्रयास के मामले में मुख्य आरोपी था। उसे यूपी के उन्नाव जिले से गिरफ्तार किया गया। वह पिछले 11 वर्षों से फरार था। उसके सहयोगी को इस मामले में सात वर्ष की सजा हो चुकी है। वहीं, दो को झज्जर में हुई हत्या के मामले और चौथे को महेंद्रा पार्क में लूटपाट के मामले में गिरफ्तार किया गया।

क्राइम ब्रांच ने भगोड़ा घोषित गौरव शर्मा को गिरफ्तार किया है। वह दीप एन्क्लेव, विकास नगर में रहता था। मूलरूप से वह गांव जालपी, बुलंदशहर, यूपी का रहने वाला है। 2014 में इसके खिलाफ रणहोला थाने में केस दर्ज किया गया था। तीस हजारी कोर्ट ने 21 फरवरी 2017 को गौरव को भगोड़ा घोषित कर दिया था।

तीन अक्टूबर 2014 को गौरव शर्मा ने अपने साथियों अरविंद, कृष्ण और इसरायल के साथ मिलकर पीड़ित अमित सैनिक एन्क्लेव, मोहन गार्डन पर चाकू से कई वार किया था। गौरव को छोड़कर बाकी सारे आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।

दूसरे आपरेशन में क्राइम ब्रांच ने हत्या के मामले में बालियान और पवन को दिल्ली के एक होटल से गिरफ्तार किया है। नेगी बालियान और पवन ने करमबीर नाम के व्यक्ति पर लाठियों से बेरहमी से वार कर हत्या कर दी थी। 20 सितंबर को झज्जर, हरियाणा में मामला दर्ज किया किया गया था।

19 सितंबर को बादली गांव, हरियाणा के रहने वाले जय प्रकाश ने पुलिस में शिकायत कर आरोप लगाया कि वह साथी करमबीर के साथ ईंट सप्लाई के व्यवसाय के सिलसिले में गुरुग्राम गए थे। वहां व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता को लेकर करमबीर का विकास व हंसराज के बीच तीखी बहस हुई थी।

वहीं, बाद में शाम को कार से घर लौटते समय जय प्रकाश और करमबीर को शिव मंदिर, लाडपुर मोड़ के पास दो वाहनों एक काले रंग की स्कार्पियो और एक स्विफ्ट कार सवार युवकों ने रोक लिया था। इन वाहनों से लगभग 10-12 लोग उतरे, जिनमें विकास, राकेश, अजय, अरुण, सोनू, योगेश, नेगी बाल्यान और पवन के साथ तीन-चार अज्ञात साथी शामिल थे।