दिल्ली-एनसीआर के बड़े ड्रग्स कार्टेल का पर्दाफाश, एक करोड़ की मेथमफेटामाइन और एमडीएमए के साथ तीन गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। क्राइम ब्रांच के एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय एक बड़े ड्रग्स कार्टेल का भंडाफोड़ कर तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस का दावा है कि इनके कब्जे से करीब एक करोड़ रुपये मूल्य के 32 ग्राम मेथमफेटामाइन और सात ग्राम एमडीएमए (टैबलेट) बरामद की गई है।

डीसीपी क्राइम ब्रांच संजीव कुमार यादव के मुताबिक कुछ दिन पहले क्राइम ब्रांच को वसंत कुंज स्थित गांव मसूदपुर में मादक पदार्थों की खेप आने के बारे में सूचना मिली।

त्वरित कार्रवाई करते हुए, एसीपी राज कुमार व इंस्पेक्टर प्रवीण राठी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गांव मसूदपुर से दो आरोपी तजिंदरपाल सिंह उर्फ हैप्पी और विक्रम सिंह भदौरिया को 24 ग्राम मेथमफेटामाइन के साथ गिरफ्तार किया।

दोनों से पूछताछ के बाद कुंदन सिंह बिष्ट को भी वसंत कुंज, से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से आठ ग्राम मेथमफेटामाइन और सात ग्राम एमडीएमए गोलियां बरामद की गईं।

इनमें तजिंदरपाल सिंह ने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है और 2014 में मलेशिया में काम किया था। कोरोना महामारी के बाद 2022 में भारत लौटने पर, वह अपने पूर्व मर्चेंट नेवी सहयोगी सुरजीत उर्फ जीता के साथ फिर से जुड़ गया, जो मेथमफेटामाइन के अवैध व्यापार में शामिल था।