Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कालकाजी से ज्योत लेकर लौट रहे युवकों पर चाकू से हमला, ओवरटेक और तेज म्यूजिक पर भड़का

    By mohammed saqib Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 07:06 PM (IST)

    दिल्ली के कालकाजी मंदिर से नवरात्रि की पूर्व संध्या पर ज्योत लेकर जा रहे दो गुटों में तेज आवाज में संगीत बजाने को लेकर विवाद हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि युवकों ने एक-दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया। दिल्ली पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चाकू भी बरामद किया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    तेज संगीत पर विवाद, कालकाजी मंदिर से ज्योत लेकर जा रहे युवकों पर चाकू से हमला

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नवरात्रि की पूर्व संध्या पर कालकाजी मंदिर से ज्योत लेकर जा रहे दो गुटों में तेज ध्वनि यंत्र से संगीत बजाने को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि दो युवकों ने दूसरे पक्ष के युवकों पर चाकू से कई वार दिए। उन्हें तुरंत एलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी शिकायत पर आइपी एस्टेट थाना पुलिस की टीम ने हत्या के प्रयास में मामला दर्ज कर नाबालिग सहित दो आरोपितों को पकड़ लिया है। उनके कब्जे से अपराध में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीठ पर चाकू से कई वार किए 

    पुलिस के अनुसार, आरोपित की पहचान खजूरी खास के कन्हैया उर्फ विवेक के रूप में हुई है। वह जोमैटो में डिलीवरी ब्वाॅय के रूप में कार्य करता है। पुलिस उनसे पूछताछ कर मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। 

    उपायुक्त निधिन वल्सन के मुताबिक, 22 सितंबर को आईपी एस्टेट थाने में एक पीसीआर काॅल आई, जिसमें बताया गया कि गंभीर रूप से घायल तीन युवकों को पीसीआर वाहन से एलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि शिकायतकर्ता को मामूली चोटें आई थीं और उसके दो अन्य साथियों के सीने और पीठ पर चाकू से कई वार किए गए थे।

    पीड़ितों और आरोपितों के बीच झगड़ा

    शिकायतकर्ता ने बताया कि वह और उसके साथी नवरात्रि की पूर्व संध्या पर कालकाजी मंदिर से सीलमपुर ज्योत लेकर जा रहे थे। वहीं, कालकाजी मंदिर से ज्योत लेकर जा रहे एक अन्य समूह ने उन्हें ओवरटेक करने की कोशिश की, जिसके बाद तेज ध्वनि यंत्र से संगीत बजाने को लेकर बहस शुरू हुई। जब वे गांधी संग्रहालय के पास एमजी रोड पर पहुंचे, तो पीड़ितों और आरोपितों के बीच झगड़ा शुरू हो गया।

    सीसीटीवी ने खोला राज 

    इसी दौरान आरोपितों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया और फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आइटीओ से राजघाट तक लगे कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिससे पता चला कि आरोपितों का तेज ध्वनि यंत्र खजूरी खास से आया था।

    टीम ने खजूरी खास में मुखबिरों की मदद से दोनों आरोपितों की पहचान कर दबोच लिया और उनके कब्जे से अपराध में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया।

    तेज संगीत को लेकर हुआ झगड़ा

    पूछताछ में आरोपित कन्हैया ने बताया कि ज्योत ले जाते समय शिकायतकर्ताओं के साथ ओवरटेकिंग और तेज संगीत को लेकर झगड़ा हुआ। शिकायतकर्ता पक्ष ने पहले आरोपित पर हमला किया था, जिसके बाद गुस्से में आकर उसने उन्हें चाकू मारकर घायल कर दिया।