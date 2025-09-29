वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी नहीं लौटे अपने देश, दिल्ली में दो वर्ष से रह रहे दो बांग्लादेशी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दक्षिण पश्चिमी जिले की ऑपरेशन सेल की टीम ने अवैध रूप से रह रहे दो बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। इनकी पहचान मोहम्मद अजीज मियां और मोहम्मद रफीकुल इस्लाम के रूप में हुई है।

दोनों को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है। जल्द उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा।

उपायुक्त अमित गोयल के मुताबिक, स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर विजय बालियान की टीम को सूचना मिली कि महिपालपुर में अवैध रूप से बांग्लादेशी नागरिक रह रहे हैं। सूचना को पुख्ता कर पुलिस टीम मौके पर पहुंची।

मुखबिरों की मदद से संदिग्धों की पहचान कर उनसे पूछताछ की गई तो वह कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर पाए। पूछताछ में दोनों बांग्लादेशियों ने बताया कि वह दो साल पहले भारत आए थे।

वीजा समाप्त होने के बाद भी वह वापस नहीं गए। दोनों को एफआरआरओ के समक्ष पेश कर डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है।

यह भी पढ़ें- क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग का फर्जी एप Bitbank बनाकर ठगने वाला गिरफ्तार, कंबोडिया से जुड़े साइबर ठगी के तार