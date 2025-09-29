Language
    क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग का फर्जी एप Bitbank बनाकर ठगने वाला गिरफ्तार, कंबोडिया से जुड़े साइबर ठगी के तार

    By Rakesh Kumar Singh Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 03:57 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने फर्जी क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बिटबैंक के माध्यम से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आरोपी नितिन शर्मा को गिरफ्तार किया गया है जिसने एक व्यापारी को 31.75 लाख रुपये का चूना लगाया। फेसबुक और वाॅट्सएप के माध्यम से संपर्क करके निवेशकों को फर्जी ऐप डाउनलोड करने के लिए राजी किया जाता था। जांच में साइबर अपराध के अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन का भी पता चला है।

    "बिटबैंक" में निवेश करवा 31.75 लाख की धोखाधड़ी मामले में एक आरोपित गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। फर्जी क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफार्म "बिटबैंक" में निवेश कराकर ठगने वाले वाले गिरोह का क्राइम ब्रांच की टीम ने भंडाफोड़ किया है।

    आरोपी नितिन शर्मा को गिरफ्तार किया गया है, जिसने एक व्यापारी से 31.75 लाख रुपये निवेश कराकर ठग लिया था। आरोपी नितिन शर्मा पंजाब के लुधियाना का रहने वाला है।

    डीसीपी आदित्य गौतम ने बताया कि कुछ महीने पहले एक पीड़ित ने दक्षिण-पश्चिम जिला के साइबर सेल थाने में शिकायत कर आरोप लगाया गया था कि एक फर्जी क्रिप्टोकरेंसी एप्लिकेशन बिटबैंक में निवेश करने का लालच देकर उनसे 31.75 लाख की धोखाधड़ी की गई।

    शिकायतकर्ता से पहले फेसबुक के जरिये संपर्क किया गया और बाद में उन्हें वाॅट्सएप पर बिटबैंक के एक्जीक्यूटिव बनकर फर्जी ट्रेडिंग एप डाउनलोड करने के लिए राजी कर लिया।

    पीड़ित को फर्जी शेयर और आईपीओ आवंटन के जरिए ज्यादा रिटर्न का झांसा देकर विभिन्न बैंक खातों में बड़ी रकम ट्रांसफर करवा लिया गया। जरूरत पड़ने पर पैसे नहीं निकालने देने पर उन्हें शक हुआ।

    इसके बाद उन्होंने दक्षिण-पश्चिम जिला के साइबर सेल थाने में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी थी। आगे की जांच के लिए केस को साइबर सेल, क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई थी।

    अपराध की गंभीरता को देखते हुए एसीपी अनिल शर्मा व इंस्पेक्टर शिव राम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कई महीने तक जांच के बाद आरोपी नितिन शर्मा को गिरफ्तार कर लिया।

    सीसीटीवी फुटेज में उसकी तस्वीरें उस समय कैद हो गई थी, जब वह बैंक से 10 लाख नकद निकालने बैंक आया था। उसके मोबाइल बरामद कर लिया गया है, जिनमें वाॅट्सएप चैट, लेन-देन का विवरण और अन्य डिजिटल साक्ष्य थे।

    जांच से पता चला कि धोखाधड़ी में इस्तेमाल किए गए कई वाॅट्सएप नंबर कंबोडिया में सक्रिय थे, जिससे साइबर अपराध के अंतरराष्ट्रीय लिंक की पुष्टि होती है। नितिन शर्मा स्नातक है और अनाज मंडी, लुधियाना में स्थानीय व्यवसाय से जुड़ा है।

