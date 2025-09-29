क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग का फर्जी एप Bitbank बनाकर ठगने वाला गिरफ्तार, कंबोडिया से जुड़े साइबर ठगी के तार

डीसीपी आदित्य गौतम ने बताया कि कुछ महीने पहले एक पीड़ित ने दक्षिण-पश्चिम जिला के साइबर सेल थाने में शिकायत कर आरोप लगाया गया था कि एक फर्जी क्रिप्टोकरेंसी एप्लिकेशन बिटबैंक में निवेश करने का लालच देकर उनसे 31.75 लाख की धोखाधड़ी की गई।

आरोपी नितिन शर्मा को गिरफ्तार किया गया है, जिसने एक व्यापारी से 31.75 लाख रुपये निवेश कराकर ठग लिया था। आरोपी नितिन शर्मा पंजाब के लुधियाना का रहने वाला है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। फर्जी क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफार्म "बिटबैंक" में निवेश कराकर ठगने वाले वाले गिरोह का क्राइम ब्रांच की टीम ने भंडाफोड़ किया है।

शिकायतकर्ता से पहले फेसबुक के जरिये संपर्क किया गया और बाद में उन्हें वाॅट्सएप पर बिटबैंक के एक्जीक्यूटिव बनकर फर्जी ट्रेडिंग एप डाउनलोड करने के लिए राजी कर लिया।

पीड़ित को फर्जी शेयर और आईपीओ आवंटन के जरिए ज्यादा रिटर्न का झांसा देकर विभिन्न बैंक खातों में बड़ी रकम ट्रांसफर करवा लिया गया। जरूरत पड़ने पर पैसे नहीं निकालने देने पर उन्हें शक हुआ।

इसके बाद उन्होंने दक्षिण-पश्चिम जिला के साइबर सेल थाने में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी थी। आगे की जांच के लिए केस को साइबर सेल, क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई थी।

अपराध की गंभीरता को देखते हुए एसीपी अनिल शर्मा व इंस्पेक्टर शिव राम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कई महीने तक जांच के बाद आरोपी नितिन शर्मा को गिरफ्तार कर लिया।

सीसीटीवी फुटेज में उसकी तस्वीरें उस समय कैद हो गई थी, जब वह बैंक से 10 लाख नकद निकालने बैंक आया था। उसके मोबाइल बरामद कर लिया गया है, जिनमें वाॅट्सएप चैट, लेन-देन का विवरण और अन्य डिजिटल साक्ष्य थे।