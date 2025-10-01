Language
    इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले दो जालसाजों को दबोचा, लोगों को ऐसे फंसाते थे आरोपी

    By mohammed saqib Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 12:31 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले दो जालसाजों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी फेसबुक पर विज्ञापन देकर लोगों को फंसाते थे और उनसे पैसे ऐंठते थे। शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया।

    इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगने वाले दो जालसाज गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों को ठगने वाले दो जालसाजों को उत्तरी जिले की साइबर थाना पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान फरीदाबाद, हरियाणा के आजाद खान और अजय के रूप में हुई है। उनके कब्जे से अपराध में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन और सिम बरामद हुआ है।

    पुलिस के अनुसार, आरोपी फेसबुक पर नौकरी का विज्ञापन डालते थे और अजय विज्ञापन में अपना मोबाइल नंबर देता था। लोगों का विश्वास जीतने के लिए वह पीड़ितों को फर्जी लेटर और एयरपोर्ट का गेट पास देकर उनकी गाढ़ी कमाई हड़प लेते थे। पुलिस उनसे पूछताछ कर यह पता लगा रही है कि वह अब तक कितने लोगों के साथ ठगी कर चुके हैं।

    उपायुक्त राजा बांठिया के मुताबिक, शिकायतकर्ता वजीराबाद के रोहित यादव ने एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी दिलाने के नाम पर 24,100 रुपये की ठगी के संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि फेसबुक पर एक नौकरी का विज्ञापन देखा।

    उन्होंने दिए गए मोबाइल नंबर पर काल की, जिसने अपना नाम रोहित शर्मा बताया और शिकायतकर्ता से फार्म फीस, ड्रेस चार्ज और एग्रीमेंट के नाम पर 24,100 रुपये ट्रांसफर करने को बोला। उनकी बातों में आकर पीड़ित ने 30 जुलाई को यूपीआइ के जरिये रकम ट्रांसफर कर दी।

    इसके बाद, शिकायतकर्ता को एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया से जारी एक गेट पास और इंडिगो एयरलाइंस का एक बान्ड एग्रीमेंट मिला, जो जांच करने पर फर्जी निकला। जब पीड़ित ने जालसाजों से संपर्क किया तो उनका नंबर ब्लाक कर दिया गया।

    जांच के दौरान, पता चला कि ठगी की गई रकम एक एसबीआइ खाते में जमा की गई थी, जो आजाद खान के नाम पर पंजीकृत पाया गया। 25 सितंबर को छापा मारते हुए आजाद को गोची, सेक्टर-55, फरीदाबाद स्थित उसके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी निशानदेही पर सह आरोपित अजय को भी उसी दिन दबोच लिया गया।

    पूछताछ में पता चला कि वह अच्छे दोस्त हैं और शार्टकट तरीके से आसानी से पैसा कमाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी दिलाने के नाम पर भोले-भाले लोगों को ठगने की योजना बनाई।