भारत मंडपम के पास सर्राफा कारोबारी से लूट मामले में दिल्ली पुलिस को मिली सफलता, तीन बदमाशों को किया गिरफ्तार

दिल्ली के जंगपुरा में ज्वेलर के सुपरवाइजर से हुई लूट के मामले में पुलिस ने तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से लूटी गई चांदी सोना नकदी और अपराध में प्रयुक्त वाहन बरामद किए गए हैं। बदमाशों ने दिनदहाड़े पिस्टल दिखाकर 40 किलो चांदी और 870 ग्राम सोना लूटा था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों को पकड़ा।

इनमें एक बदमाश पहले भी दिल्ली के विभिन्न इलाकों में लूट, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तीन मामलों में शामिल रहा है। इनके कब्जे व निशानदेही पर पुलिस ने लूटी गई 37.061 किलो चांदी, 200 ग्राम सोना, आभूषण बेचने से प्राप्त 1.86 लाख नकदी व अपराध में प्रयुक्त टीवीएस अपाचे बाइक बरामद कर ली है।

साथ ही वारदात के बाद अपराधियों द्वारा इस्तेमाल कर रहे बलेनो कार और स्कूटी को भी पुलिस ने जब्त कर ली है। दिल्ली-एनसीआर में चार दिनों तक कई ठिकानों पर छापेमारी करने के बाद पुलिस को आखिरकार सफलता मिली। डीसीपी मध्य जिला निधिन वाल्सन के मुताबिक गिरफ्तार किए गए बदमाशों के नाम गिरफ्तार प्रदीप (बुराड़ी), काकू (रोहिणी) और विष्णु (किशनगंज) है। इनमें प्रदीप के खिलाफ पहले के तीन मामले दर्ज हैं। 24 सितंबर को उमराव सिंह ज्वेेलर्स (भोगल मार्केट, जंगपुरा) के यहां बतौर सुपरवाइजर रहे एक कर्मचारी अपने एक साथी के साथ हालमार्किंग के लिए सोना और चांदी लेकर चांदनी चौक गए थे।

उन्होंने भोगल मार्केट से 370 ग्राम सोना, पंकज ज्वेलर्स, कूचा महाजनी से 500 ग्राम सोना और आरएस इम्पेक्स ज्वेलर्स से 40 किलो चांदी ली। हालमार्किंग के बाद, उन्होंने सिद्धि विनायक परख केंद्र, चादनी चौक से 870 ग्राम सोना लिया। उसके बाद दोनों शाम करीब 4.15 बजे 40 किलो चांदी और 870 ग्राम सोना लेकर स्कूटी से चांदनी चौक से भोगल के लिए निकले।

4.30 बजे जब वे लोग भैरों मंदिर, प्रगति मैदान के पास पहुंचे तब नीली अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार दो बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। पीछे बैठे एक बदमाश ने सुपरवाइजर के दोस्त की कमर के पास पिस्टल सटा आभूषण से भरा दोनों बैग लूटकर मौके से फरार हो गए। तिलक

मार्ग थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। अपराध की गंभीरता को देखते हुए मामले को सुलझाने और आरोपितों को लूटी गई संपत्ति के साथ गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस की कई टीमें लगा दी गई थी। मध्य जिला पुलिस को सुराग मिलने पर विशेष आयुक्त कानून एवं व्यवस्था रवींद्र सिंह यादव व संयुक्त आयुक्त मधुर वर्मा के नेतृत्व में एसीपी आपरेशन सुलेखा जगरवार व

इंस्पेक्टर रोहित कुमार की टीम ने तफ्तीश तेज कर दी। 24 से 28 सितंबर के बीच 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई। करोल बाग में सीसीटीवी फुटेज की जांच के दौरान पुलिस टीम को सूचना मिली कि लूट में शामिल एक आरोपित करोल बाग में व्यापारियों को लूटे गए सोने और चांदी के सामान बेचने आने वाला है।

पुलिस टीम ने छोटे लाल पान भंडार, डोरी वालान, गुरुद्वारा रोड के पस एक संदिग्ध को रोकने का इशारा किया तो वह वहां से भागने लगा लेकिन पुलिस टीम ने 200 मीटर तक पीछा कर उसे दबोच लिया। उसकी पहचान विष्णु के रूप में हुई। पूछताछ में उसने प्रदीप व काकू के साथ मिलकर आभूषण लूटने की बात स्वीकार की। उ

सने यह भी बताया कि कुछ आभूषण खजूरी खास फ्लाईओवर के पास पहुंचाया जाना था। उसके बाद खजूरी खास फ्लाईओवर के पास पुलिस टीम ने जांच शुरू कर दी। एक नीली मारुति बलेनो कार में प्रदीप और काकू को पुलिसकर्मियों ने जब रोकना चाहा तब आरोपितों ने पुलिस टीम को कुचलने की कोशिश की।

कार को पीछे की तरफ भगाने पर एएसआइ प्रमोद घायल हो गया। कुछ देर तक प्रतिरोध के बावजूद दोनों को दबोच लिया गया। दोनों ने अपने तीसरे साथी एक अन्य प्रदीप के साथ मिलकर भैरों मंदिर के पास वारदात करने की बात कबूल की।

उन्होंने यह भी बताया कि लूट का एक बड़ा हिस्सा जीटीबी नगर में खड़ी एक स्कूटी में रखा गया है। साथ ही अपराध में इस्तेमाल मोटरसाइकिल हिंडन नदी के पास छोड़ दी गई थी। उनकी निशानदेही पर स्कूटी से 31.589 किलोग्राम चांदी और 50,000 नकद, काकू से 992 ग्राम चांदी, प्रदीप से 86,000 नकद और 880 ग्राम चांदी, तथा विष्णु से 50,000 नकद, 3.600 किलोग्राम चांदी और 200 ग्राम शुद्ध सोना बरामद कर लिया गया।