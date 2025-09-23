Delhi News: रिश्वत लेते हुए सब-इंस्पेक्टर गिरफ्तार, पुलिस महकमे में मची खलबली

दिल्ली पुलिस की विजिलेंस यूनिट ने वजीराबाद थाने के सब-इंस्पेक्टर ललित को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। एसआई ने स्नैचिंग मामले में मदद के लिए 50 हजार रुपये की मांग की थी सौदा 15 हजार में तय हुआ। पहली किस्त मिलने पर गिरफ्तारी हुई। एसएचओ को भी लाइन हाजिर किया गया। विजिलेंस यूनिट ने अब तक कई पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार किया है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की विजिलेंस यूनिट ने वजीराबाद थाने में तैनात सब-इंस्पेक्टर ललित को एक शिकायतकर्ता से पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। सब-इंस्पेक्टर ने स्नैचिंग के एक मामले में जेल में बंद शिकायतकर्ता की जमानत कराने और कमजोर चार्जशीट दाखिल करने के बदले शिकायतकर्ता के परिवार से 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी।

बाद में दोनों के बीच 15 हजार रुपये में सौदा तय हो गया। पांच हजार रुपये की पहली किस्त मिलने के बाद विजिलेंस यूनिट ने सब-इंस्पेक्टर को थाने से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसके कमरे और घर की तलाशी ली गई। सोमवार को उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया।

इस मामले में वजीराबाद थाने के एसएचओ को भी लाइन हाजिर किया गया है। उसकी भूमिका की जांच की जा रही है। कुछ दिन पहले विजिलेंस यूनिट ने महरौली थाने में तैनात एक पुलिसकर्मी को भी रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था।

डीसीपी विजिलेंस के अनुसार, जहांगीरपुरी निवासी एक महिला ने पिछले सप्ताह बाराखंभा रोड स्थित विजिलेंस यूनिट मुख्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी कि सब-इंस्पेक्टर ललित ने उसके पति हरजीत सिंह सचदेवा और वसीम शेख नामक एक व्यक्ति को स्नैचिंग से जुड़े कई मामलों में गिरफ्तार किया था। दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

महिला के अनुसार, सब-इंस्पेक्टर ललित जमानत दिलाने और अदालत में कमज़ोर चार्जशीट दाखिल करने के बदले में उससे 50,000 रुपये की मांग कर रहा था। कुछ बातचीत के बाद रिश्वत की रकम घटाकर 15,000 रुपये कर दी गई। रविवार को विजिलेंस यूनिट ने पहली किस्त मिलने के बाद सब-इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और भारतीय दंड संहिता की धारा 238(सी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस साल अब तक विजिलेंस यूनिट ने 35 से ज़्यादा पुलिस अधिकारियों को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है।