    काला जठेड़ी गैंग के 6 शूटर हथियार समेत गिरफ्तार, NCR में गैंग्स्टर नेटवर्क पर तोड़ने में जुटी पुलिस

    By Rakesh Kumar Singh Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 05:09 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर काला जठेड़ी गिरोह के छह सदस्यों को गिरफ्तार किया है जिनमें रोहित उर्फ बच्ची भी शामिल है। पुलिस ने उनके पास से हथियार भी बरामद किए हैं। पूछताछ में पता चला कि ये गिरोह दिल्ली और एनसीआर में सक्रिय है और अवैध हथियारों की तस्करी में शामिल है। पुलिस के अनुसार यह काला जठेड़ी गिरोह के खिलाफ एक बड़ी सफलता है।

    काला जठेड़ी गिरोह से जुड़े एक हथियार तस्कर समेत छह गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने गैंग्स्टरों व हथियार तस्करों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच ने कुख्यात गैंग्स्टर काला जठेड़ी गिरोह के सक्रिय सदस्य रोहित उर्फ बच्ची समेत छह बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चार पिस्टल, एक कट्टा व 13 कारतूस बरामद किए गए हैं।

    डीसीपी हर्ष इंदौरा के मुताबिक, क्राइम ब्रांच दिल्ली और एनसीआर में सक्रिय कुख्यात अपराधियों और गैंग्स्टरों को पकड़ने के लिए लगातार काम कर रही है। क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि सहदेव उर्फ देव दिल्ली में अवैध हथियारों का जाना-माना आपूर्तिकर्ता है उसे पकड़ा जा सकता है।

    एसीपी सतेंद्र मोहन व निरीक्षक अनिल मलिक के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सहदेव को प्रताप विहार से एक कट्टा और तीन कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अलीगढ़ से अवैध हथियार खरीदने और गिरोह के सदस्यों को उनकी मांग पर अवैध हथियार आपूर्ति करने की बात कही। उसने यह भी बताया कि साहिल समेत कई कुख्यात अपराधियों और काला जठेड़ी गिरोह के अन्य सक्रिय सदस्यों जैसे रोहित उर्फ बच्ची, सतनारायण, राज राहुल और रविंदर उर्फ ढिल्लू को हथियार बेचे थे।

    उसकी निशानदेही पर एक पिस्टल और दो कारतूस बरामद किए गए। उससे पूछताछ के बाद रोहित और उसके एक साथी को नोएडा-दिल्ली सीमा से गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी निशानदेही पर तीन अत्याधुनिक पिस्टल और आठ कारतूस बरामद किए गए। पुलिस का कहना है कि यह आपरेशन काला जठेड़ी गिरोह के खिलाफ एक बड़ा प्रहार है।

    रोहित का हिंसा और गैरकानूनी गतिविधियों का इतिहास रहा है। उसने आठ मामलों में अपनी संलिप्तता की बात स्वीकारी है, जिसमें पालम विहार के अधिकार क्षेत्र में हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर सोनू मलिक पर गोलीबारी की घटना भी शामिल है। रोहित, कुख्यात संदीप उर्फ काला जठेड़ी का भतीजा है। उसने कुद साल पहले आदर्श नगर में एक फाइनेंस का कार्यालय खोला, लेकिन उसकी आपराधिक प्रवृत्तियां कम नहीं हुईं। अपने सहयोगियों के साथ, उसने स्थानीय विक्रेताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के अलावा हरियाणा से झारखंड तक अवैध शराब ले जाने वाले ट्रकों को अवैध संरक्षण देने का काम शुरू किया।

    रोहित अक्सर इंटरनेट मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन और गोलियां चलाते वीडियो साझा करता था, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में अपने प्रभाव को और मजबूत करना और आपराधिक दुनिया के साथ अपने जुड़ाव को प्रदर्शित करना था। गिरफ्तार किए गए अन्य बदमाशों में सतनारायण, पानीपत से स्नातक है। राज राहुल पानीपत का रहने वाला है और रोहित का दोस्त है।

    जल्दी पैसा कमाने और गिरोह बनाने के लिए वह बदमाशों के साथ जुड़ गया। वह दंगों के एक मामले में शामिल है। रविंदर, झज्जर, हरियाणा से स्नातक है। साहिल रोहिणी, सेक्टर 20 में एक इलेक्ट्रिकल की दुकान में सेल्स एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्यरत था। इनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

