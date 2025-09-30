अवैध हथियार के साथ कुख्यात बदमाश गिरफ्तार, पहले भी हत्या के मामले में जा चुका है जेल

दिल्ली पुलिस ने गाजियाबाद में हत्या के प्रयास के एक आरोपी अनुज भाटी को बुराड़ी से गिरफ्तार किया है। उसके पास से अवैध हथियार बरामद हुए हैं। अनुज पहले भी हत्या के मामले में जेल जा चुका है और रिहा होने के बाद फिर से अपराध करने लगा था। हाल ही में उसने गाजियाबाद और बुराड़ी में गोलीबारी और मारपीट की घटनाओं को अंजाम दिया था।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली और गाजियाबाद में हत्या के प्रयास के दो मामलों में वांछित कुख्यात बदमाश को बुराड़ी थाना पुलिस की टीम ने अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं, इसकी पहचान गौतमबुद्ध नगर के गांव चिठेरा के अनुज भाटी के रूप में हुई है। उसके कब्जे से एक पिस्टल और दो कारतूस बरामद हुए हैं। वर्ष 2015 में उसने पैतृक गांव में संपत्ति विवाद को लेकर अपने रिश्तेदार की हत्या कर दी थी।

