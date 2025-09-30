अवैध हथियार के साथ कुख्यात बदमाश गिरफ्तार, पहले भी हत्या के मामले में जा चुका है जेल
दिल्ली पुलिस ने गाजियाबाद में हत्या के प्रयास के एक आरोपी अनुज भाटी को बुराड़ी से गिरफ्तार किया है। उसके पास से अवैध हथियार बरामद हुए हैं। अनुज पहले भी हत्या के मामले में जेल जा चुका है और रिहा होने के बाद फिर से अपराध करने लगा था। हाल ही में उसने गाजियाबाद और बुराड़ी में गोलीबारी और मारपीट की घटनाओं को अंजाम दिया था।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली और गाजियाबाद में हत्या के प्रयास के दो मामलों में वांछित कुख्यात बदमाश को बुराड़ी थाना पुलिस की टीम ने अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है।
वहीं, इसकी पहचान गौतमबुद्ध नगर के गांव चिठेरा के अनुज भाटी के रूप में हुई है। उसके कब्जे से एक पिस्टल और दो कारतूस बरामद हुए हैं। वर्ष 2015 में उसने पैतृक गांव में संपत्ति विवाद को लेकर अपने रिश्तेदार की हत्या कर दी थी।
इस मामले में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था और जेल से रिहा होने के बाद वह फिर से आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो गया।
उपायुक्त राजा बांठिया के मुताबिक, 23 सितंबर को हवलदार नरेंद्र और कांस्टेबल प्रवीण क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इस दौरान उन्हें अवैध हथियारों के साथ एक अपराधी की गतिविधि के बारे में गुप्त सूचना मिली।
सूचना पर कार्रवाई करते हुए बुराड़ी के माउंट ओक स्कूल के पास जाल बिछाते हुए रात लगभग 11 बजे आरोपित अनुज को पीछा कर दबोच लिया गया।
पूछताछ में पता चला कि उसकी बहन गांव गढ़ी जस्सी, लोनी, गाजियाबाद में रहती थी। इसी वर्ष अगस्त में, उसके भांजे का अपने पड़ोसी से झगड़ा हो गया था। झगड़े की जानकारी मिलने पर, वह वहां गया और मोहल्ले में गोलीबारी की और फरार हो गया।
यह भी पढ़ें- Delhi News: हिट एंड रन केस में फरार चल रहे आरोपित को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मोटरसाइकिल भी बरामद
इस संबंध में 16 अगस्त को हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया। इसके बाद 20 सितंबर की तड़के बाइक छूने को लेकर उसका अजीत विहार, बुराड़ी में पड़ोसी से झगड़ा हुआ था। बाद में, उसने और उसके दोस्त बागपत के अमन ने एक बुजुर्ग व्यक्ति सहित पड़ोसियों को डंडे व राड से बेरहमी से पीटा था और फरार हो गए थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।