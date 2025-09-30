Delhi News: हिट एंड रन केस में फरार चल रहे आरोपित को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मोटरसाइकिल भी बरामद

दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में हिट एंड रन मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने नबी करीम इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान विष्णु के रूप में हुई है और पुलिस ने उसकी मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। पूछताछ में उसने बताया कि एक पैदल यात्री के अचानक सामने आने से दुर्घटना हुई और वह डर के मारे भाग गया था।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पहाड़गंज में हिट एंड रन केस में फरार चल रहे आरोपित को नबी करीम इलाके से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपित की पहचान नबी करीम के विष्णु के रूप में हुई है। पुलिस ने अपराध में प्रयुक्त उसकी मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है।

उपायुक्त निधिन वल्सन के मुताबिक, 25 सितंबर की सुबह पहाड़गंज स्थित मदर डेरी, मुल्तानी ढांडा के पास एक सड़क हादसे की पीसीआर काल मिली थी। सूचना मिलने पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची, जहां घायल व्यक्ति को गंभीर हालत में लेडी हार्डिंग अस्पताल भेजा जा चुका था।

उस वक्त घटनास्थल या अस्पताल में कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं मिला। वहीं हादसे में घायल व्यक्ति को डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले। 26 सितंबर की रात को एक सूचना के बाद आरोपित बाइक सवार की पहचान हुई।