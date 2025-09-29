मेट्रो पाइप चोरी मामले में दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता, चार गिरफ्तार

आजादपुर मेट्रो पुलिस ने एसी कॉपर पाइप चोरी के मामले में तीन आरोपियों और एक रिसीवर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान राहुल खेती अजय और सलीम के रूप में हुई है। उन्होंने जूडियो शोरूम से पाइप चुराए थे। पूछताछ में राहुल ने चोरी करना कबूल किया और बताया कि उन्होंने जल्दी पैसा कमाने के लिए ऐसा किया था। उनके कब्जे से चोरी का माल बरामद हुआ है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आजादपुर मेट्रो पुलिस की टीम ने आज़ादपुर मेट्रो परिसर स्थित एक शोरूम से चोरी हुए एसी कॉपर पाइप के तीन आरोपियों और रिसीवर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आज़ादपुर निवासी राहुल उर्फ ​​गंजा, खेती, अजय और लाल बाग निवासी स्क्रैप डीलर सलीम के रूप में हुई है। उनके कब्जे से एक किलोग्राम चोरी का एसी कॉपर पाइप बरामद किया गया है।

मेट्रो यूनिट के पुलिस उपायुक्त कुशल पाल सिंह के अनुसार, आज़ादपुर मेट्रो के गेट नंबर 1 के पास स्थित जूडियो शोरूम से 15 सितंबर को एसी कॉपर पाइप चोरी का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक गुप्त सूचना के आधार पर, पुलिस टीम ने आरोपी राहुल, उसके साथी खेती, अजय और स्क्रैप डीलर सलीम को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से चोरी का माल बरामद कर लिया।