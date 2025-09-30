Language
    दिल्ली-NCR में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में तेज बारिश और जलभराव ने बढ़ाई टेंशन

    By Digital Desk Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 11:38 AM (IST)

    दिल्ली-एनसीआर में भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को आज थोड़ी राहत मिली। अचानक मौसम में बदलाव आया और कई इलाकों में हल्की बारिश हुई जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में भी हल्की वर्षा हुई जिससे लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी राहत की संभावना जताई है।

    दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में बारिश शुरू।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi-NCR Weather Update कई दिनों से भीषण गर्मी की मार झेल रहे दिल्ली-एनसीआर के लोगों को आज (मंगलवार) को थोड़ी राहत मिली है। दिल्ली-एनसीआर में अचनाक मौसम बदल गया और कई इलाकों में वर्षा भी शुरू हो गई है। कुछ इलाकों में तेज बारिश भी हो रही है।

    जानकारी के अनुसार, पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में भी हल्की वर्षा शुरू हो गई है। उधर,  बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। उधर, नोएडा और गाजियाबाद में भी तेज बारिश हो रही है।

    वहीं, तेज बारिश से मास्टर प्लान रोड शास्त्री नगर के पास पानी भर गया है। जलभराव होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

    बता दें कि सोमवार को अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस रहा। दिन में तेज धूप रही और हवा भी चली।

    मौसम विभाग के अनुसार, अरब सागर में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने से हवाओं में बदलाव की संभावना से प्रदेश में मौसम आमतौर पर तीन अक्टूबर तक परिवर्तनशील रहने और बीच बीच में आंशिक बादल रहने की संभावना है।

    इस दौरान अरब सागर से नमी वाली हवाएं आने से प्रदेश के विशेषकर दक्षिणी जिलों रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, मेवात, पलवल, गुरुग्राम, फरीदाबाद व आसपास के क्षेत्रों में 30 सितंबर को कुछ एक स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी होने की संभावना है। परंतु एक से तीन अक्टूबर के दौरान प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की संभावना है। इस दौरान हवाओं में बदलाव तथा उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से दिन व रात तापमान में हल्की गिरावट आने की संभावना है।