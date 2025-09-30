दिल्ली-NCR में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में तेज बारिश और जलभराव ने बढ़ाई टेंशन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi-NCR Weather Update कई दिनों से भीषण गर्मी की मार झेल रहे दिल्ली-एनसीआर के लोगों को आज (मंगलवार) को थोड़ी राहत मिली है। दिल्ली-एनसीआर में अचनाक मौसम बदल गया और कई इलाकों में वर्षा भी शुरू हो गई है। कुछ इलाकों में तेज बारिश भी हो रही है।

जानकारी के अनुसार, पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में भी हल्की वर्षा शुरू हो गई है। उधर, बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। उधर, नोएडा और गाजियाबाद में भी तेज बारिश हो रही है।

वहीं, तेज बारिश से मास्टर प्लान रोड शास्त्री नगर के पास पानी भर गया है। जलभराव होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

बता दें कि सोमवार को अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस रहा। दिन में तेज धूप रही और हवा भी चली।

मौसम विभाग के अनुसार, अरब सागर में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने से हवाओं में बदलाव की संभावना से प्रदेश में मौसम आमतौर पर तीन अक्टूबर तक परिवर्तनशील रहने और बीच बीच में आंशिक बादल रहने की संभावना है।