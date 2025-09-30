Language
    नोएडा में 40 डिग्री की गर्मी महसूस करा रहा दिन का तापमान, झमाझम बारिश के बाद ठंड दिखाएगी तेवर

    By Chetna Rathore Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 10:28 AM (IST)

    नोएडा में सितंबर के महीने में भी भीषण गर्मी और उमस का प्रकोप जारी है जिससे लोग परेशान हैं। तापमान 33 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और आर्द्रता 97% तक है। मौसम विभाग के अनुसार अक्टूबर की शुरुआत में भी गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। प्रदूषण का स्तर सामान्य है लेकिन दूषित हवा अभी भी परेशानी का कारण बनी हुई है।

    नोएडा में तापमान गिरने की बजाए 33 से 36 डिग्री के बीच बना हुआ है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नोएडा। सुबह से ही निकलती तेज धूप लोगों का गला सूखा रही है। सितंबर में भी उमस भरी गर्मी पसीने छुड़ा रही है। दिन और रात का बढ़ता तापमान दिखा रहा है कि गर्मी से कुछ दिन और राहत नहीं मिलेगी।

    इन दिनों तापमान गिरने की बजाए 33 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। सोमवार को अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम में आर्द्रता 97 प्रतिशत बना हुआ है। उमस भरी तेज गर्मी मई माह की गर्मी का अहसास करा रही है।

    ग्रेटर नोएडा में सोमवार शाम 4:30 बजे आसमान में छाए बादल। जागरण

    वहीं शारदीय नवरात्र में मौसम में ठंडक घुलने लगती हैं, लेकिन इन दिनों गर्मी का कहर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आइएमडी के अनुसार अक्टूबर की शुरुआत भी गर्मी से होगी। दिन और रात के तापमान में कोई खास अंतर नहीं आएगा। दिन का तापमान 35 डिग्री और रात का तापमान 25 डिग्री बना रहेगा।

    दिन का तापमान 40 डिग्री तापमान की गर्मी का फील करा रहा है। मौसम वैज्ञानिक महेश पलावत के अनुसार बंगाल की खाड़ी से नम हवाएं पूर्वी हवाएं पहुंचने से मौसम में नमी आई है, जिसके कारण उमस भरी गर्मी बनी हुई है। 10 अक्टूबर तक बीच में एक या दो बार वर्षा के आसार हैं। 10 अक्टूबर से पश्चिमी हवाएं शुष्क हवा चलने से मौसम में ठंडक का अहसास होने लगेगा। अभी गर्मी लोगों को 10 दिन और झेलनी होगी।

    प्रदूषण सामान्य 

    इन दिनों प्रदूषण का स्तर सामान्य बना हुआ है। शहर का एक्यूआई 116 और ग्रेटर नोएडा का 126 दर्ज किया गया। प्रदूषण का स्तर सामान्य श्रेणी में दर्ज किया गया। प्रदूषण से अधिक राहत नहीं मिल रही है। स्तर सामान्य है लेकिन दूषित हवा परेशानी का कारण बनी हुई है।