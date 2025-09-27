दिल्ली: मंगोलपुरी में 15 साल के छात्र की हत्या, स्कूल के बाहर हुई थी मारपीट
दिल्ली के मंगोलपुरी में एक नाबालिग की हत्या से सनसनी फैल गई है। पुलिस के अनुसार मृतक का कुछ अन्य नाबालिगों से झगड़ा हुआ था जिसके बाद आरोपियों ने बाहरी लड़कों के साथ मिलकर उसे पीटा जिससे उसकी मृत्यु हो गई। शरीर पर चोट के निशान न होने से मामला और भी गंभीर हो गया है। पुलिस ने अधिकांश आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है।
पीटीआई, नई दिल्ली। बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में लड़कों के एक समूह द्वारा कथित तौर पर हमला किए जाने के बाद 15 वर्षीय एक स्कूली छात्र की मौत हो गई, एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।
पीड़ित, कक्षा 10 का छात्र, शुक्रवार रात लड़कों के एक समूह द्वारा कथित तौर पर हमला किया गया था, जो कथित तौर पर स्कूली बच्चों के बीच झगड़े से शुरू हुआ था। पुलिस के अनुसार, स्कूल के समय के बाद, कुछ बाहरी लोग शामिल हो गए और उस पर हमला किया।
उन्होंने कहा कि उसे घायल अवस्था में पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और हमलावरों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए कई टीमें गठित की गई हैं।
स्थानीय पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर रही है।
आगे की जांच जारी
इस मामले में अधिकांश कानून से संघर्षरत बच्चे (सीसीएल) को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामला दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और घटना के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।