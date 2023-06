Delhi Metro में कपल की हरकत पर भड़कीं दो महिलाएं, बोलीं- बड़े बदतमीज हो..., VIDEO वायरल

देश में अपनी विशेष पहचान बनाने वाली दिल्ली मेट्रो इन दिनों अश्लील हरकत डांस और रील्स बनाने के वायरल वीडियो के कारण सुर्खियों में है। एक बार फिर दिल्ली मेट्रो का एक वीडियो सुर्खियों में है। वायरल वीडियो में दो महिलाएं एक कपल को मेट्रो में उनकी हरकत को लेकर फटकार लगाती दिखाई दे रही हैं। दोनों महिलाएं और उन कपल के बीच खूब बहसबाजी हुई।

Delhi Metro में कपल की हरकत पर भड़कीं दो महिलाएं

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। लोगों को आरामदायक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध कराकर देश में अपनी विशेष पहचान बनाने वाली दिल्ली मेट्रो इन दिनों अश्लील हरकत, डांस और रील्स बनाने के वायरल वीडियो के कारण सुर्खियों में है। आए दिन मेट्रो का कोई न कोई ऐसा वीडियो वायरल हो जाता है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो जाती है। मेट्रो का एक और वीडियो वायरल मेट्रो में अश्लील हरकत की इन घटनाओं से दूसरे यात्री भी परेशान होने लगे हैं। एक बार फिर दिल्ली मेट्रो का एक वीडियो सुर्खियों में है। वायरल हो रहे वीडियो में दो महिलाएं एक कपल को मेट्रो में उनकी हरकत को फटकार लगाती दिखाई दे रही हैं। महिलाओं ने कपल को सुनाई खरी-खोटी वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मेट्रो के अंदर सफर कर रहे युवक-युवती की हरकत देखकर दो महिलाएं उन पर बिफर पड़ीं। उन्होंने युवक-युवती को खूब खरी खोटी सुनाई। दोनों महिलाएं और उन कपल के बीच खूब बहसबाजी हुई। बड़े बदतमीज हो... दिल्ली मेट्रो में कपल को फटकार लगाती दो आंटिया... कपल भी बहस करने पर उतर आए.@OfficialDMRC #DelhiMetro pic.twitter.com/uBbijCb8LU June 27, 2023 मेट्रो में युवक-युवती की हरकत देखकर उन्हें महिलाएं कहती हैं कि यह गलत नहीं है तो क्या है, बड़े बदतमीज हो... शर्म भी होनी चाहिए। इस पर युवक ने जवाब दिया क्यों शर्म करेंगे, कर क्या रहे हे हैं हम? वहीं युवती कहती है कि हम बस खड़े ही हो तो हैं। इस पर एक महिला ने जवाब दिया कि तुम्हें पता होना चाहिए, बड़े बदतमीज हो तुम लोग। युवक ने भी महिलाओं को दिया जवाब इस पर युवक ने कहा कि आंटी आपने काम से काम रखो, बहुत जियो गे। इस पर महिला और नाराज हो जाती हैं और कहती हैं कि घर वालों को कुछ और बताकर निकलते हो, दूसरे यात्रियों का भी ख्याल करो। उन्होंने दोनों युवक युवती को सभ्यता की पाठ पढ़ाई। वीडियो में युवक-युवती गलत हरकत करने से इनकार करते दिख रहे हैं। मेट्रो में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) ने सख्ती करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक कोई सख्ती दिख नहीं रही है। इस वजह से मेट्रो में ऐसी घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। डीएमआरसी की तरफ से मेट्रो में कपल और महिलाओं के बीच बहसबाजी के वीडियो पर कोई बयान नहीं आया है।

