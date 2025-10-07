Language
    दिल्ली में मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों को मिलेगा पीने का पानी, DMRC ने शुरू की नई पहल

    By Jagran News Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 12:17 PM (IST)

    दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने यात्रियों के लिए पीने के पानी की सुविधा शुरू की है। फिलहाल यह सुविधा नेहरू प्लेस गोविंद पुरी सरिता विहार और तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशनों पर उपलब्ध होगी। अधिकारियों के अनुसार इस पहल का उद्देश्य यात्रियों को सुविधा प्रदान करना है खासकर गर्मी के मौसम में। DMRC का लक्ष्य भविष्य में इस सुविधा को अन्य स्टेशनों पर भी विस्तारित करना है।

    गोविंदपुरी सहित चार मेट्रो स्टेशनों पर सेवा शुरू की गई। फोटो- जागरण

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) की ओर से मेट्रो स्टेशन पर पीने के पानी की सुविधा शुरू की जा रही है। इसकी शुरुआत फिलहाल चार मेट्रो स्टेशन नेहरू प्लेस, गोविंद पुरी, सरिता विहार तुगलकाबाद से की गई है।

    अधिकारियों के मुताबिक, मंगलवार को इस सुविधा का शुभारंभ होने के बाद इन सभी मेट्रो स्टेशन में यात्रियों को पानी की सुविधा मिलेगी। आने वाले समय में अन्य मेट्रों स्टेशनों पर भी यह सुविधा शुरू की जाएगी।

