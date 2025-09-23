प्रदेश इकाई से आगे निकली दिल्ली महिला कांग्रेस, पांच उपाध्यक्ष, 14 महासचिव और 16 सचिव नियुक्त
दिल्ली महिला कांग्रेस ने संगठनात्मक विस्तार में तेजी दिखाते हुए प्रदेश कांग्रेस से पहले अपनी कार्यकारिणी गठित कर ली है। इस कार्यकारिणी में पांच उपाध्यक्ष चौदह महासचिव और सोलह सचिव नियुक्त किए गए हैं। इसके साथ ही सभी चौदह जिलों के लिए महिला अध्यक्षों की भी नियुक्ति की गई है। महिला कांग्रेस जल्द ही ब्लॉक स्तर पर भी अपना संगठन खड़ा करने की तैयारी में है।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। संगठनात्मक विस्तार के मामले में महिला कांग्रेस की दिल्ली इकाई प्रदेश कांग्रेस से भी आगे निकल गई है। महिला कांग्रेस ने न सिर्फ अपनी प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर दी है बल्कि शनिवार को उसकी पहली बैठक भी बुला ली है।
ब्लाॅक स्तर पर भी महिला कांग्रेस अपना संगठन जल्द ही खड़ा कर देने की स्थिति में नजर आ रही है।गौरतलब है कि संगठन को मजबूती देने के लिए प्रदेश कांग्रेस भी लगातार प्रयासरत है।
हाल ही में 250 ब्लाॅक अध्यक्षों की सूची जारी की गई थी तो 14 में से पांच-छह जिलाध्यक्ष भी बहुत जल्द बदले जाने की प्रक्रिया जारी है। लेकिन हां, प्रदेश कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी एक दशक से भी अधिक समय से नहीं बन पाई है।
जब पूर्व सांसद जेपी अग्रवाल प्रदेश अध्यक्ष थे, तभी आखिरी बार यह बन पाई थी। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष तो छह बदल दिए गए, लेकिन प्रदेश कार्यकारिणी किसी ने भी गठित नहीं की। हालांकि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जल्द ही प्रदेश कार्यकारिणी पर भी फोकस करने की बात कर रहे हैं।
दूसरी तरफ इस दिशा में प्रदेश महिला कांग्रेस ने महिला नेत्रियों और कार्यकर्ताओं के विरोध की परवाह किए बगैर प्रदेश कार्यकारिणी गठित कर दी है। इसमें पांच महिलाओं को उपाध्यक्ष, 14 को महासचिव व 16 को सचिव बनाया गया है।
सभी 14 जिलों की महिला अध्यक्ष भी नियुक्त कर दी गई हैं। इसके अलावा 250 में से 198 ब्लाकों की महिला अध्यक्ष भी नियुक्त की जा चुकी हैं जबकि बाकी नियुक्तियां अगले कुछ दिनों में कर दिए जाने के आसार हैं।
शनिवार को महिला कांग्रेस की नई प्रभारी वरिष्ठ नेत्री सुनीता सहरावत के साथ कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक भी तय कर दी गई है। बैठक में महिला कांग्रेस की आगे की रणनीति-एजेंडे पर चर्चा की जाएगी।
बेहतर कामकाज के लिए संगठन की मजबूती अनिवार्य है। इसीलिए हमने सभी कमजोर कड़ियों को बदल दिया है। जो महिलाएं अपनी जिम्मेदारी संजीदगी से निभा रही हैं, उन्हें अभी भी साथ रखा गया है। संगठन विस्तार का शेष कार्य भी जल्द पूरा हो जाएगा।
-पुष्पा सिंह, अध्यक्ष, दिल्ली महिला कांग्रेस
