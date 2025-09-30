भ्रष्टाचार मामले में LG वीके सक्सेना का तगड़ा एक्शन, डीडीए के ASO पर गिरी गाज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भ्रष्टाचार के आरोप में डीडीए के सहायक सचिव की सेवा समाप्त कर दी है। वर्ष 2020 में सफदरजंग एन्क्लेव में भूमि आवंटन मामले में यह कार्रवाई की गई है।

बताया गया कि इस साल की शुरुआत में इसी मामले में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने डीडीए के एक सहायक निदेशक को भी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।