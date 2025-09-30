भ्रष्टाचार मामले में LG वीके सक्सेना का तगड़ा एक्शन, डीडीए के ASO पर गिरी गाज
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भ्रष्टाचार के आरोप में डीडीए के सहायक सचिव की सेवा समाप्त कर दी है। यह कार्रवाई वर्ष 2020 में सफदरजंग एन्क्लेव में भूमि आवंटन मामले में की गई है। इसी मामले में इस साल की शुरुआत में उपराज्यपाल ने डीडीए के एक सहायक निदेशक को भी बर्खास्त किया था।
बताया गया कि इस साल की शुरुआत में इसी मामले में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने डीडीए के एक सहायक निदेशक को भी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।
