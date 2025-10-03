दिल्ली-काठमांडू अंतरराष्ट्रीय बस सेवा फिर से शुरू, नेपाल में अशांति के चलते पिछले महीने से थी बंद

दिल्ली-काठमांडू अंतरराष्ट्रीय बस सेवा जो नेपाल में अशांति के कारण निलंबित कर दी गई थी फिर से शुरू हो गई है। 1167 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली इस बस का किराया 2800 रुपये है। डीटीसी की बसें सोमवार बुधवार और शुक्रवार को दिल्ली से चलती हैं। कोरोना महामारी के कारण यह सेवा पहले भी बंद रही थी। यात्रियों की संख्या में सुधार की उम्मीद है।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली-काठमांडू अंतरराष्ट्रीय बस सेवा शुक्रवार को फिर से शुरू हो गई है। नेपाल में स्थिति बिगड़ने के बाद पिछले महीने बंद की गई यह यह सेवा फिर से शुरू हुई है। नेपाल में अशांति के कारण 10 सितंबर को बस सेवा निलंबित कर दी गई थी। डीटीसी की इस सेवा के तहत चलने वाली दो बसों में से एक बस भी वहां फंस गई थी। बस के सुरक्षित लौटने और स्थिति में सुधार होने के बाद बस सेवा फिर से शुरू कर दी गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि सेवा फिर से शुरू होने के बाद यात्रियों की संख्या में अभी कुछ कमी है, मगर जल्द ही इसके बेहतर होने की उम्मीद है। यह बस 1,167 किलोमीटर की दूरी तय करती है और इसका किराया 2,800 है। यह सप्ताह में छह दिन चलती है, जिसमें डीटीसी बसें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को दिल्ली से चलती हैं, और नेपाल की मंजूश्री यातायात बसें मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को चलती हैं।