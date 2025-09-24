Language
    दिल्ली में दिनदहाड़े 1 करोड़ की लूट, प्रगति मैदान के पास सर्राफा कारोबारी के कर्मचारियों से गहने छीने

    By mohammed saqib Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 09:32 PM (IST)

    दिल्ली के प्रगति मैदान के पास सर्राफा व्यापारी के कर्मचारियों से दिनदहाड़े एक करोड़ के आभूषण लूट लिए गए। चांदनी चौक से जंगपुरा शोरूम जा रहे कर्मचारियों को बाइक सवार बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर रोका और आभूषणों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और स्पेशल सेल व क्राइम ब्रांच को भी जांच में लगाया गया है।

    दिल्ली प्रगति मैदान के पास बदमाशों ने एक करोड़ की लूट अंजाम दी।

    जागरण संवाददता, नई दिल्ली। अति सुरक्षित नई दिल्ली जिला में प्रगति मैदान के पास बाइक सवार बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी के दो कर्मचारियों को पिस्टल दिखाकर दिनदहाड़े एक करोड़ के आभूषण लूट लिए।

    दोनों कर्मचारी चांदनी चौक इलाके से स्कूटी से आभूषण लेकर जंगपुरा स्थित अपने शोरूम के लिए जा रहे थे, तभी शाम करीब 4:50 बजे बाइक सवार दो बदमाशों ने ओवरटेक कर उन्हें रोक लिया।

    जब तक दोनों कुछ समझ पाते बदमाशों में पिस्टल दिखाकर आभूषण से भरा बैग लूटकर मौके से फरार हो गए। दोनों बदमाश हेलमेट पहने हुए थे।

    वारदात के बाद पुलिस सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल बदमाशों के बारे में पता लगाने में जुट गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने स्पेशल सेल व क्राइम ब्रांच को भी जांच में लगा दिया है।

