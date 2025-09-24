दिल्ली में दिनदहाड़े 1 करोड़ की लूट, प्रगति मैदान के पास सर्राफा कारोबारी के कर्मचारियों से गहने छीने

जागरण संवाददता, नई दिल्ली। अति सुरक्षित नई दिल्ली जिला में प्रगति मैदान के पास बाइक सवार बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी के दो कर्मचारियों को पिस्टल दिखाकर दिनदहाड़े एक करोड़ के आभूषण लूट लिए।

दोनों कर्मचारी चांदनी चौक इलाके से स्कूटी से आभूषण लेकर जंगपुरा स्थित अपने शोरूम के लिए जा रहे थे, तभी शाम करीब 4:50 बजे बाइक सवार दो बदमाशों ने ओवरटेक कर उन्हें रोक लिया।

जब तक दोनों कुछ समझ पाते बदमाशों में पिस्टल दिखाकर आभूषण से भरा बैग लूटकर मौके से फरार हो गए। दोनों बदमाश हेलमेट पहने हुए थे।

वारदात के बाद पुलिस सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल बदमाशों के बारे में पता लगाने में जुट गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने स्पेशल सेल व क्राइम ब्रांच को भी जांच में लगा दिया है।