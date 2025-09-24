दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर हिमांशु के शूटर को किया गिरफ्तार, पिस्तौल और कारतूस बरामद

दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने हरियाणा में वांछित गैंगस्टर हिमांशु उर्फ भाऊ के शूटर गोल्डी उर्फ विक्रांत को गिरफ्तार किया है। वह दिल्ली में किसी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहा था। पुलिस ने उसके पास से हथियार भी बरामद किए हैं। आरोपी के खिलाफ सोनीपत और रोहतक में कई मामले दर्ज हैं पुलिस आगे की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। क्राइम ब्रांच ने हरियाणा में कई आपराधिक मामलों में वांछित कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु उर्फ ​​भाऊ के एक शूटर को गिरफ्तार किया है। वह अपने साथियों के साथ दिल्ली में किसी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहा था, तभी उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से एक पिस्तौल और दो कारतूस बरामद किए गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

डीसीपी विक्रम सिंह के अनुसार, गिरफ्तार अपराधी का नाम गोल्डी उर्फ ​​विक्रांत है। वह बस्ती वाड़ा, गाँव पूठ खुर्द, दिल्ली का रहने वाला है। उसने दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रद्धानंद कॉलेज से बीए किया है। उसके खिलाफ सोनीपत के सदर थाने और रोहतक के शिवाजी कॉलोनी थाने में कई मामले दर्ज हैं।