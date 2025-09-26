Language
    संजय कपूर की संपत्तियों की सूची सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने से हो सकती है समस्या: दिल्ली हाईकोर्ट

    By Vineet Tripathi Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 05:30 AM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने दिवंगत संजय कपूर की संपत्तियों का विवरण सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने के प्रिया कपूर के अनुरोध पर सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि संजय कपूर की पहली पत्नी करिश्मा कपूर के बच्चों को संपत्ति पर सवाल उठाने का अधिकार है। गोपनीयता की मांग पर प्रिया के वकील ने सुरक्षा का हवाला दिया। अदालत ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।

    संजय कपूर की संपत्तियों की सूची सीलबंद लिफाफे में देने से हो सकती है समस्या: हाई कोर्ट

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिवंगत संजय कपूर की निजी संपत्तियों और देनदारियों की सूची सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने के प्रिया कपूर के अनुरोध पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सवाल उठाया है। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि इससे समस्या हो समस्या हो सकती है क्योंकि संजय कपूर की पूर्व पत्नी व अभिनेत्री करिश्मा कपूर से उनके दो बच्चों को सार्वजनिक की गई संपत्ति पर सवाल उठाने का अधिकार है।

    अदालत ने उक्त टिप्पणी संजय कपूर की वर्तमान पत्नी प्रिया कपूर के एक आवेदन को सुनवाई करते हुए की।

    प्रिया कपूर ने आवेदन में गोपनीयता के साथ संजय कपूर की निजी संपत्तियों और देनदारियों की सूची सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने की अनुमति मांगी थी।

    हालांकि, पीठ ने कहा कि आवेदन को अनुमति देने पर समस्या हो सकती है। संपत्ति के लाभार्थी होने के नाते करिश्मा कपूर के बच्चों को अगर कल सत्यापन करना पड़े और पूछना पड़े कि क्या हुआ है, तो गोपनीयता से बंधे होने पर वे अपने मामले का बचाव कैसे करेंगे?

    वहीं, गोपनीयता की मांग करते हुए प्रिया के वकील ने दावा किया कि यह सुरक्षा का मामला है। अधिवक्ता ने दावा किया कि बैंक विवरण और अन्य वित्तीय विवरण हैं। जनता को किसी का बैंक खाता नंबर क्यों पता होना चाहिए? मामले में संक्षिप्त सुनवाई के बाद अदालत ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।

    10 सितंबर को अदालत ने प्रिया को संजय कपूर की सभी संपत्तियों की सूची पेश करने का निर्देश दिया था। करिश्मा कपूर के बच्चों ने संजय कपूर की वसीयत को चुनौती देते हुए संजय कपूर की 30 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग की है। वहीं, प्रिया ने अदालत को सूचित किया था कि पारिवारिक ट्रस्ट से पहले ही करिश्मा कपूर के बच्चों को 1,900 करोड़ रुपये मिल चुके हैं।