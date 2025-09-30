ट्रायल कोर्ट के आदेश को दिल्ली HC ने किया रद, 70 वर्षीय पूर्व सैन्य अधिकारी पर लगा था दुष्कर्म का आरोप

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। 70 वर्षीय सेवानिवृत्त भारतीय सेना के अधिकारी के खिलाफ दुष्कर्म व यौन उत्पीड़न के झूठे मामले को रद करते हुए दिल्ली हाई काेर्ट ने कहा कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोप बेतुके हैं।

न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने कहा कि मामले में कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और झूठे मामलों से समाज में व्यक्ति की प्रतिष्ठा धूमिल होती है।

अदालत ने यह टिप्पणी लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) इंद्रजीत सिंह की याचिका को स्वीकार करते हुए की। ट्रायल कोर्ट की ओर से दुष्कर्म की धाराओं में एफआईआर करने के आदेश को रद कर दिया।

याचिका के अनुसार इंद्रजीत सिंह और शिकायतकर्ता पड़ोसी थे। महिला ने शिकायत में कहा था कि इंद्रजीत सिंह के घर से सटा एक पार्क था और उसके घर का पिछला हिस्सा उस पार्क से सटा हुआ था।

महिला का आरोप है कि 2020 में जब वह अपने घर लौट रही थी, तो इंद्रजीत सिंह चुपचाप पार्क में घुस गए और जब उसने बाहर निकलने की कोशिश की, तो उन्होंने उसे रोक दिया।

साथ ही उन पर झपट्टा मारा व दुष्कर्म करने की कोशिश की। महिला ने कहा कि उसे उसकी मां ने बचाया था। वहीं, यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप को देखते हुए मजिस्ट्रेट अदालत ने प्राथमिकी करने का आदेश दिया था।