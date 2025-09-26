UER-2 टोल प्लाजा को हटाने की मांग पर दिल्ली HC का इनकार, कहा- 350 रुपये में मासिक पास लें

दिल्ली उच्च न्यायालय ने यूईआर-2 पर मुंडका के पास टोल प्लाजा स्थापित करने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले निवासियों के लिए 350 रुपये में मासिक पास की सुविधा देता है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने याचिकाकर्ता को मासिक पास प्राप्त करने की सलाह दी जिससे टोल प्लाजा से गुजरने में आसानी होगी।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने यूईआर-2 पर मुंडका के पास टोल प्लाजा स्थापित करने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इसके जवाब में कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI/एनएचएआई) पहले से ही 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले निवासियों के लिए 350 रुपये में मासिक पास की सुविधा प्रदान करता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

याची ने कोर्ट में दिया था तर्क याचिका रणधीर सिंह ने दायर की थी, जिन्होंने तर्क दिया कि मुंडका-बक्करवाला के पास मुंडका औद्योगिक मेट्रो स्टेशन पर स्थित टोल प्लाजा हर बार गुजरने पर 235 रुपये का 'अत्यधिक' टोल वसूलता है, जिससे उन्हें नियमित रूप से नजफगढ़ स्थित अपने निवास तक आने-जाने में अनावश्यक कठिनाई होती है।