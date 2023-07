दिल्ली सीएम केजरीवाल ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी देते हुए कहा कि यह प्रोजेक्ट राष्ट्रीय हित में है। इसलिए इसको मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के निर्माण में जमीन को खाली करने के लिए पेड़ों को हटाने और प्रत्यारोपण की अनुमति जल्द ही दे दी जाएगी। वहीं दिल्ली सरकार ने पर्यावरण की रक्षा के लिए दिल्ली में इन पेड़ों से 10 गुना वृक्षारोपण को भी अनिवार्य कर दिया है।

दिल्ली सरकार ने नए रक्षा प्रोजेक्ट का किया रास्ता साफ, कहा- राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए दी मंजूरी।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली सरकार ने शनिवार को एक नए रक्षा प्रोजेक्ट के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने प्रोजेक्ट वाले इलाके से हटाए जाने वाले पेड़ों के बदले 10 गुना पौधे लगाने की भी बात कही है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी देते हुए कहा कि यह प्रोजेक्ट राष्ट्रीय हित में है। इसलिए इसको मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के निर्माण में जमीन को खाली करने के लिए पेड़ों को हटाने और प्रत्यारोपण की अनुमति जल्द ही दे दी जाएगी। वहीं, दिल्ली सरकार ने पर्यावरण की रक्षा के लिए दिल्ली में इन पेड़ों से 10 गुना वृक्षारोपण को भी अनिवार्य कर दिया है। दिल्ली में लगाए जाएंगे 2140 पौधे बता दें कि इस प्रोजेक्ट के लिए 214 पेड़ों को प्रत्यारोपित और साइट से हटाया जाएगा। वहीं, साइट से हटाए जाने वाले पेड़ों के बदले दिल्ली में 2140 नए पौधे लगाए जाएंगे।

